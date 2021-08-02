Эксперт программы «Все буде добре» Анита Луценко гарантирует: выполняя комплекс упражнений день через день в течение 2 недель, вы не поверите своим глазам! Ваши ноги станут более стройными, а ягодицы приобретут подтянутые формы!

Перед тренировкой обязательно следует разогреться.

Упражнение 1

Поставьте ноги чуть шире плеч, разверните носки в стороны. Руки на поясе. Начните выполнять приседания. Опустив туловище, поднимите правую пятку, затем опустите. Повторите действия 10 раз каждой ногой.

Упражнение 2

Слегка согните колени, ноги вместе. Отставьте правую ногу в сторону, руки за головой. Начните поднимать ногу вверх, желательно, параллельно полу. Выполните упражнение 10 раз каждой ногой.

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Упражнение 3

Присядьте, опустите руки на пол. Отпрыгните назад, упритесь коленями в пол. Выполните отжимание. Отпрыгните вперед, опустите ягодицы и выпрыгните наверх. Повторите действия 10 раз.

Упражнение 4

Опуститесь на колени, ноги на ширине плеч. Скрестите руки на груди, локти параллельно полу. Отклонитесь назад и опуститесь ягодицами на пятки. Сделайте 10 повторов.

Упражнение 5

Встаньте на локти, живот подтянут, голова смотрит в пол. Медленно поднимите правую ногу, согнутую в колене наверх, затем плавно опустите ее. Выполните упражнение каждой ногой 10 раз.

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