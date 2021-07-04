Плетем венок-оберег на Ивана Купала для крепкой любви!
04.07.2021
Вы хотите ловить на себе мужские взгляды и стать самой желанной для вашего избранника? Мольфарка Магдалена Мочиовски и цыганская магиня Рубина Цыбульская показали, как плести венки-обереги на Ивана Купала, которые усиливают женскую притягательность и помогают сохранить любовь в семье. Как сделать оберег-венок на Ивана Купала своими руками, рассказывают экстрасенсы.
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Video: Плетем венок-оберег на Ивана Купала для крепкой любви!
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