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Плетем венок-оберег на Ивана Купала для крепкой любви!

04.07.2021

Вы хотите ловить на себе мужские взгляды и стать самой желанной для вашего избранника? Мольфарка Магдалена Мочиовски и цыганская магиня Рубина Цыбульская показали, как плести венки-обереги на Ивана Купала, которые усиливают женскую притягательность и помогают сохранить любовь в семье. Как сделать оберег-венок на Ивана Купала своими руками, рассказывают экстрасенсы.

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Video: Плетем венок-оберег на Ивана Купала для крепкой любви!

Венок-оберег на Ивана Купала усиливает женскую притягательность и помогает сохранить любовь в семье. Как сделать оберег-венок на Ивана Купала своими руками, рассказывают экстрасенсы.

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