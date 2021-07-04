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Video: Плетем венок-оберег на Ивана Купала для крепкой любви! Венок-оберег на Ивана Купала усиливает женскую притягательность и помогает сохранить любовь в семье. Как сделать оберег-венок на Ивана Купала своими руками, рассказывают экстрасенсы.

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