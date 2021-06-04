Для того чтобы летом не пришлось отказываться от любимых десертов, необходимо усердно работать над собой. Тренер Анита Луценко рассказала о результативной гимнастике, благодаря которой и фигура останется стройной, и привычные лакомства не исчезнут из рациона.

Упражнение №1

Людям, страдающим сердечно-сосудистой недостаточностью, а также заболеваниями суставов, от выполнения гимнастики следует отказаться.

Руки расправьте в стороны. Поднимите правую ногу и отведите ее вбок. Затем зафиксируйте перед собой и коленом коснитесь левого локтя. Поменяйте ноги.

Упражнение №2

Обопритесь коленями о пол. Руки вытяните перед собой. Выполните отжимания (на вдохе опускайтесь, на выдохе поднимайтесь). Голову держите перед собой, ноги прямые.

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Упражнение №3

Лягте на пол животом вниз. Поднимите ноги, затем опустите и повторите то же самое с руками.

Упражнение №4

Лягте на спину животом вверх. Руки за головой. Локти смотрят в сторону. Подтяните колени к себе, приподнимите плечи и коснитесь левым локтем правого колена. Поменяйте руки.

Упражнение №5

Сядьте на пол, руки заведены за спину. Подтяните ноги к себе и начните поочередно вытягивать их влево и вправо.

Выполнив каждое упражнение 50 раз (по 25 раз на каждую руку или ногу, в случае задействования обеих конечностей), смело можете отправляться за любимым десертом, ведь для того, чтобы заслужить его, вы изрядно попотели.

Video: Упражнения для сладкоежек с Анитой Луценко Анита Луценко рассказала о результативной гимнастике, благодаря которой и фигура останется стройной, и привычные лакомства не исчезнут из рациона

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