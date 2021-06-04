Похудение по лунному календарю. Советы диетолога и экстрасенса

Ваши попытки похудеть все никак не увенчаются успехом? Экстрасенс Алена Курилова и диетолог Светлана Фус утверждают: чтобы сбросить лишний вес, необходимо это делать в правильное время, а именно в определенные фазы луны! Они поведали, в какой период лунного календаря необходимо больше внимания уделить спорту, а в какой – правильному питанию.

Первая фаза – новолуние

В этот период человек переживает эмоциональный всплеск. Организм ослабевает, его обязательно надо поддержать, иначе он начнет черпать ресурсы из собственных резервов. В период новолуния лучше всего уменьшить физические нагрузки и провести эту неделю в более размеренном темпе. Питание должно быть сбалансированным, лучше употреблять меньше жареного и сделать акцент на овощи. Для очищения организма пейте больше воды.

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Вторая фаза – растущая Луна

В этот период растущая Луна создает, строит, принимает, аккумулирует энергию. Вам не следует чрезмерно нагружать организм физически, но стоит постепенно начинать заниматься спортом. В этот период организм может усвоить максимальное количество витаминов, получаемых из еды. Так что лучше остановить свой выбор на полезных овощах, а ограничить употребление вредной еды. В этот активный период у людей часто повышается аппетит, поэтому старайтесь есть больше жидких блюд и продуктов (супы, кефиры, чаи).

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Следующая фаза – полнолуние

В это время женская энергетика усиливается, а мужская – ослабевает. Женщинам лучше заняться активными видами спорта. Мужчинам, наоборот, лучше воздержаться, ведь это может повлиять на самочувствие и давление. Во время полнолуния метаболизм человека замедляется. Так что лучше воздержаться от сладкого, жирного и других тяжелых продуктов. Отдавайте предпочтение зеленым салатам и пище, богатой белками (мясо, творог, рыба).

Последняя лунная фаза – убывающая Луна

Во время убывающей луны лучше заниматься делами, не требующими особенных усилий. Лучше отказаться от физических нагрузок и вести более спокойный, размеренный режим недели. В этот период отдавайте предпочтение полезным углеводам, например, крупам и черному хлебу, и белкам – мясу, яйцам, творогу. Иногда можно позволить себе даже быстрые углеводы – пирожное, например, но не стоит с этим перебарщивать. В это время лучше ввести еще и легкие физические нагрузки, заняться спортом. Тогда похудение будет идти быстрее и эффективнее.

С сегодняшнего дня вы будете худеть с легкостью, ведь вы теперь знаете, как правильно действовать в каждую из лунных фаз!

Video: Похудение по лунному календарю. Советы диетолога и экстрасенса Алена Курилова и Светлана Фус утверждают, что сбрасывать лишний вес нужно в определенные фазы луны! Читайте, как правильно похудеть по лунному календарю