Мечтаете о плоском животике и накаченном прессе, чтобы удивить всех этим летом? Но, к сожалению, ваши попытки не заканчиваются успехом? Тренер Анита Луценко уверена, что вы качаете пресс неправильно! Но не переживайте, ваши ошибки очень легко исправить! Секреты идеального пресса от Аниты Луценко читайте в материале.

Ошибка №1 – неправильное дыхание

Многие люди во время упражнения не следят за дыханием или выполняют упражнения на задержке. Но выдох необходимо делать обязательно, поскольку от этого зависит работа диафрагмы. Выдох помогает мышцам сокращаться эффективнее. К тому же, чтобы мышцы работали в полную силу, им необходим кислород, без него упражнения будут не только не эффективными, но и могут приносить вред сердечно-сосудистой системе. Произойдет перегревание организма, поднимется давление, увеличится нагрузка на сердце, и вы быстрее устанете. Поэтому необходимо делать вдох во время расслабления, а выдох – во время самого большого напряжения, то есть на подъеме.

Больше по теме: Кофейный скраб избавит вас от целлюлита за 10 дней!

Ошибка №2 – нерегулярные занятия

Чаще всего люди делают упражнения нерегулярно из-за болевых ощущений после тренировки! Но это неправильно. После интенсивной тренировки в мышцах образуются крошечные повреждения – разрыв мышечных волокон – это и вызывает неприятные ощущения. Но как только вы снова начинаете тренироваться, усиливается кровообращение, и из мышц уходят поврежденные клетки. Это ускоряет процесс их восстановления и роста. Но это только в том случае, если боль легкая. Если же крепатура очень сильная, то есть у вас возникает не просто дискомфорт, а настоящая боль, и ее сложно терпеть, то повторное занятие лучше повторить не раньше, чем через 48 часов. Если вы хотите иметь плоский живот, то качайте пресс регулярно, не меньше 3 раз в неделю, а лучше – каждый день.

Ошибка №3 – однообразность

Зачастую люди выполняют упражнения на пресс исключительно для мышц живота. Эта ошибка может привести даже к проблемам со спиной. Поскольку нагрузка распределяется неравномерно, одни мышцы будут сильными, а другие слабыми, в результате вы можете заработать нарушение осанки или травму. Поэтому обязательно чередуйте упражнения на пресс с упражнениями на ноги, ягодицы, руки и так далее. И обязательно укрепляйте спину. Для этого можете выполнять отжимания – во время этого упражнения задействованы и мышцы спины, и рук, и ягодиц, и пресса в том числе.

Ошибка №4 – чем больше, тем лучше

Количество не должно преобладать над качеством! Ведь главный критерий правильности выполнения любого упражнения на пресс – это чувство жжения. Так что лучше сделать 10 раз с чувством жжения, чем 50 и даже 100 без него.

Больше по теме: Почему нельзя тренироваться на голодный желудок? Советы диетолога

Ошибка №5 – неправильное распределение нагрузки

Когда организму тяжело, он будет стараться всеми силами минимизировать нагрузку и затраты энергии. Поэтому, выполняя упражнения на пресс, люди часто начинают задействовать другие мышцы. Например, когда вы помогаете себе руками и шеей, то качаете не пресс, а мышцы шеи. Если переусердствовать, то можно серьезно повредить шейные позвонки и получить растяжение шейных мышц. Руки в этом упражнении могут быть приставлены к голове, но ни в коем случае не должны толкать затылок. Для того, чтобы не совершать этой ошибки, старайтесь касаться головы только кончиками пальцев, и основную нагрузку давать на брюшные мышцы. Также во время выполнения упражнения лучше не выпячивать живот. Втягивая его, вы в несколько раз усиливаете эффект упражнения. А еще чтобы мышцы пресса заработали, должно произойти одновременное поднятие плеча и колена.

Больше по теме: Йога для похудения от Лизы Глинской

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ