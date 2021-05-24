Вечерняя йога для похудения – Чандра Намаскар

В йоге существует множество упражнений, способствующих не только похудению, но также поддержанию тела в тонусе. Комплекс специальной йоги «Чандра Намаскар» от тренера Аниты Луценко поможет сбросить лишние килограммы, расслабиться и подарит крепкий сон, ведь этот комплекс упражнений можно выполнять в вечернее время.

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УПРАЖНЕНИЕ 1

На вдохе вытяните руки в стороны. На выдохе положите ладони на крестец. На вдохе направьте живот и область сердца вверх. Наклонитесь вперед, согнув ноги в коленях. Приведите грудную клетку к бедрам, разверните ладони к потолку.

УПРАЖНЕНИЕ 2

На выдохе шагните левой ногой назад, а правую согните. Оставляя руки на полу рядом с правой стопой, мягко вытяните корпус параллельно полу. На вдохе вытяните правую руку над головой, одновременно разворачивая обе стопы по часовой стрелке. При этом передняя стопа должна располагаться под прямым углом, а заднюю – вытянуть. На выдохе вытяните правую руку вдоль бока. Потянитесь к задней стопе. При этом раскройте грудную клетку, выровняйте плечи на одной линии и активно работайте ногами.

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УПРАЖНЕНИЕ 3

На выдохе медленно разворачивайтесь против часовой стрелки до тех пор, пока не окажетесь в положении стоя с широко расставленными ногами и стопами, параллельными друг другу. На вдохе согните левую ногу в колене и вытяните правую. При этом позвоночник должен остаться удлиненным. На вдохе так же внимательно переместитесь в другую сторону. Плавно переходите из стороны в сторону еще два раза, перемещая руки и ноги, подобно морским волнам. Развернитесь к левой ноге и сделайте высокий випад.

УПРАЖНЕНИЕ 4

На вдохе шагните левой ногой назад, расположив ладони под плечами. Активизируйте центральные мышцы туловища. На выдохе опустите колени на пол, не расслабляя мышцы нижней части живота. Вытяните руки вперед, расставив их на ширину плеч. Опустите область сердца к полу. Останьтесь в этом положении на несколько циклов дыхания, затем полностью опуститесь на пол. Поместите ладони под плечи и поднимите грудную клетку вверх, поочередно вращая плечами назад и освобождая шею. Позвоночник должен двигаться плавно.

УПРАЖНЕНИЕ 5

Наклонитесь вперед. При этом руки должны тяжело свисать к полу, а ладони – смотреть в потолок. Поднимитесь и поместите руки на крестец. Пригвоздив стопы к полу, удлиняйте ноги, область сердца и макушку вверх и вытягивайтесь вверх ногами. Расслабьте шею. Повторите последовательность в другую сторону и завершите упражнение, сложив ладони вместе. Круг упражнений можно выполнять столько раз, сколько вам захочется. Главное, не торопясь, в такт дыханию. Каждый день можно увеличивать на один и довести постепенно до 12 кругов.

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Video: Вечерняя йога для похудения – Чандра Намаскар Комплекс йоги Чандра Намаскар от тренера Аниты Луценко поможет сбросить лишние килограммы, расслабиться и подарит крепкий сон. Читайте подробнее

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