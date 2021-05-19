Мечтаете похудеть, не прилагая усилий и не меняя рацион? Любимый диетолог страны Светлана Фус утверждает – в этом вам поможет вода! Существует 3 секрета употребления воды, которые помогут избавиться от ненавистных килограммов.

Секрет №1 – термогенный эффект воды

Выпивая натощак два стакана воды комнатной температуры, вы теряете 24 ккал, ничего не делая. Эти калории организм тратит на то, чтобы усвоить воду.

Недостаток воды приводит к задержке жидкости и лишнему весу. Жидкость, попадая в кровь, запускает утром спящий метаболизм, благодаря чему выводятся токсины, улучшается пищеварение, полезные вещества хорошо всасываются, вредные быстрее выводятся. Выпивая две чашки воды утром, вы выведете лишнюю жидкость из организма, за счет чего уменьшится ваш вес, а если будете продолжать использовать этот совет всю жизнь, то не только не будете поправляться, но и поможете себе худеть.

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Серкет №2 – стакан воды утоляет ложное чувство голода

Если вам после сытного обеда, особенно если вы ели очень быстро, хочется «закусить», заесть сладеньким или соленым, то это 100% ложное чувство голода. Просто организм посылает сигнал о жажде, а мозг воспринимает его, как сигнал голода. И вместо того, чтобы выпить воды, вы едите.

Пить нужно медленно, и не сразу после еды, а хотя бы минут через 20, чтобы пищевой комок успел сформироваться. Итак, если между приемами пищи прошло меньше трех часов, и вы уже испытываете чувство голода, выпейте стакан воды, потому что ваш организм хочет на самом деле пить.

ВАЖНО: пейте воду из расчета 30 мл на 1 кг веса, если в вашем рационе преобладают вторые блюда, и 20 мл на 1 кг веса, если едите много первых блюд. За час до сна не пейте вовсе.

Секрет №3 – вода с магнием

Магний – это элемент, который участвует в активных энергопотребляющих процессах (мышцы, сердце, ЦНС), в передаче нервных импульсов. При стрессе магний интенсивно расходуется вместе с энергией и импульсами. Вот почему в момент тревоги, в организме резко возрастает потребность в магнии. Если мы выпьем стакан минеральной воды с содержанием этого элемента, мы победим чувство стресса, вызванное ложным голодом.

Такую воду можно купить в любом продуктовом магазине. Обратите внимание на этикетку: магния в составе должно быть 50-100 мг/л.

ВАЖНО: пользоваться этим секретом можно не более 20 дней в течение полугода.

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