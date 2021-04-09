Приготовьте полезный морковный торт по рецепту Лизы Глинской. Этот вкусный десерт богат витаминами, а также не вредит фигуре, поскольку готовится без муки и сахара. Узнайте, как готовить диетический морковный торт, в нашем материале.

Ингредиенты:

Морковь – 4 шт.

Кокосовая стружка – ½ ст.

Грецкий орех – ½ ст.

Изюм белый – ½ ст.

Мед – 3 ст. л.

Творог кисломолочный – 200 г

Цедра лимона – 1 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Бананы – 2 шт.

Финики – 15 шт.

Подсолнечное масло – 6 ст. л.

Овсяные хлопья – 1 ст.

Корица — ½ ч. л.

Мускатный орех — ½ ч. л.

Молотый кардамон — ½ ч. л.

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Приготовление:

Яйца взбить блендером с измельченными бананами и финиками до однородной массы. Добавить хлопья, кардамон, корицу, мускатный орех. Немного посолить и все тщательно перемешать. Добавить натертую морковь, кокосовую стружку, порубленные орехи и изюм, вымесить тесто. Выложить тесто в форму и выпекать 40 минут при температуре 160 °C. Для творожной глазури смешать творог с соком лимона и медом, смазать смесью торт и посыпать грецкими орехами. Украсить морковкой.