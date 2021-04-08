Обнаружили, что все любимые платья стали малы? Тренер Игорь Обуховский расскажет, как сбросить 7 килограммов за 3 недели, тренируясь всего по 4 минуты в день.

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Разминка. Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища – исходное положение. Расположить подбородок на грудь и постепенно скручиваться вниз, а затем так же медленно подняться туловищем вверх, прогибая спину, но при этом сохраняя ноги прямыми.

Прыжки с чередованием ног. Ноги на ширине плеч. Поднять руки вверх, одновременно согнуть правую ногу под прямым углом. Опустить руки и ногу. Повторить, только теперь сгибать левую ногу. Второй подход можно начать с другой ноги. Выполнять упражнение нужно на протяжении 20 секунд в быстром темпе.

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Скручивания. Лечь на спину, руки завести за голову, ноги согнуть и поставить ступни на пол. Делать максимальное количество скручиваний, отрывая лопатки от пола.

Присед. Ноги на ширине плеч. Присесть, руки в замке на уровне груди вытянуть вперед. Подняться, отрывая сначала левую ногу от пола, руки прижать к груди, локти в стороны, дотронуться коленом левой ноги к локтю левой руки. Повторить. Только теперь проделать это же с правой ногой и правой рукой.

Прыжки. Присесть, руки опустить на пол, сделать прыжок назад в положение «планка». Отжаться и сделать резкий прыжок вверх.

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Сразу после окончания тренировки необходимо съесть что-то белковое (для восстановления мышц), например отварную куриную грудку или одно яйцо с овощами. А через 2 часа сделать следующий основной прием пищи. Каждое упражнения нужно повторить в 2 подхода, и тогда уже через 3 недели вы себя просто не узнаете!

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Video: Как похудеть на 7 кг за 3 недели? Вы потратите всего 4 минуты в день! Хотите узнать, как похудеть на 7 кг за 3 недели? Комплекс упражнений от Игоря Обуховского расчитан на 4 минуты в день и обязательно поможет похудеть на 7 кг за 3 недели или месяц