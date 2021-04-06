Многие женщины стремятся подтянуть руки, сделать их более упругими и рельефными, причем это особенно актуально во время похудения. Упражнения для рук с гантелями идеально подходят для тренировок в домашних условиях и дают хорошую нагрузку на все группы мышц. Кроме того, гантели доступны по цене и занимают совсем немного места в квартире. Участница «Зважені та щасливі»-4 Ирина Стребкова знает, как укрепить плечи, бицепсы и трицепсы. Подробнее о методике, которая включает эффективные упражнения для похудения рук – в нашем материале.

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УПРАЖНЕНИЕ 1. Разгибание рук в наклоне

Встаньте ровно, поставьте стопы на ширине плеч, слегка согните колени и отведите таз назад, немного наклонив корпус вперед. Следите за тем, чтобы спина была ровной. Согните руки и поднимите их назад, сильно сдвигая лопатки и фиксируя положение локтей. Выполняйте упражнение с гантелями.

УПРАЖНЕНИЕ 2. Разгибание рук из-за головы

Встаньте ровно, поставьте стопы на ширине плеч, подтяните пресс, чтобы устранить прогиб в пояснице. Поднимите руку с бутылкой или гантелей вверх, прижмите локоть к уху, согните руку за голову и сразу же разгибайте. Это упражнение можно выполнять как двумя руками, так и одной.

УПРАЖНЕНИЕ 3. Разгибание руки с груди лежа

Лежа на спине, поднимите руку с отягощением вверх, разверните локоть наружу. Сгибайте и разгибайте руку, прижимая вес к противоположному плечу. Повторить 20 раз.

УПРАЖНЕНИЕ 4. Французский жим из-за головы

Лягте на спину, поднимите руки с отягощением вверх и наклоните их примерно на 15 градусов в сторону головы. Согните руки, коснувшись весом затылка или пола, и выполняйте разгибания рук, не меняя положение локтей.

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УПРАЖНЕНИЕ 5. Обратные отжимания

Сядьте на пол и примите упор рук сзади. Для этого отведите руки назад на 15–20 см от таза, поставьте ладони на пол пальцами вперед, согните колени и поднимите таз над полом. Сгибая и разгибая руки, выполняйте обратные отжимания до касания тазом пола, направляйте локти строго назад.

Уже через 14 дней вы увидите колоссальные изменения и решите проблему обвисших мышц на руках.

Комплекс не рекомендуется людям с опухолями и воспалением лимфатических узлов под руками. Также если есть травмы спины, лучше консультироваться с врачом.

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Video: Упражнения для женских рук с гантелями: пошаговая тренировка Упражнения для рук с гантелями будут полезны каждой женщине. Смотрите пошаговые упражнения для рук с гантелями для женщин, которые можно выполнять как в зале, так и в домашних условиях