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Мясные пальчики: рецепт пошаговый

05.04.2021

Хотите приготовить что-то мясное, но не желаете тратить много времени? Предлагаем вашему вниманию мясные пальчики, которые придутся вам по вкусу. Рецепт — в нашем материале.

куриный рулет 

 

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 6 шт.  
  • Соль и перец по вкусу
  • Лук — 2 шт.  
  • Сало несоленое — 100 г
  • Орехи грецкие — 200 г
  • Курага — 100 г
  • Сыр твердый — 150 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Лавровый лист
  • Подсолнечное масло

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Способ приготовления:

  1. Острым ножом разрезаем филе на 3 части, не дорезая до конца.  Маленькое филе также отрезаем, но оно нам понадобится для исправления ошибок.
  2. Отрезаем маленькое филе для того, чтобы “залатать” рулетик, если основной кусок разорвется.  
  3. Отобьем мясо. Удобно это сделать с помощью пищевой пленки. Застилаем ею доску, кладем филе, накрываем пищевой пленкой и отбиваем его молотком.  
  4. Каждую заготовку посыпаем солью и перцем. Складываем их стопкой и накрываем мариноваться.  
  5. Начинка: мелко режем лук и обжариваем. Пока лук жарится, чистим орехи, а затем измельчаем в блендере.  
  6. Мелко режем курагу.  
  7. К мясу, чтобы оно стало сочным, добавляем сало.
  8. Смешиваем лук, орехи, сало, сыр и перетираем в ступке. Выкладываем начинку на филе. Сворачиваем все рулетиком, закрепляем зубочистками и обжариваем на большом огне.  

Приятного аппетита!

Video: Мясные пальчики: рецепт пошаговый

Как приготовить мясные пальчики? Мясные пальчики - рецепт пошаговый вкусного и быстрого блюда, читайте в материале

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