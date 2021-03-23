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Как восстановить ногти в домашних условиях

23.03.2021

Можно ли восстановить ногти в домашних условиях? Будьте уверены, что да! Узнайте в нашем материале рецепт маски для восстановления ногтей после наращивания и длительного использования гель-лака. С ней ваши ногти вновь обретут здоровье и красоту!

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Ингредиенты:

  • Желатин – 0,5 ст. л.
  • Кислые ягоды (клюква/кизил/красная смородина) – 2 ст. л.
  • Жирные сливки – 2 ст. л.
  • Овсяная мука – 1 ст. л.
  • Витамин Е – 1 капсула
  • Пищевая пленка
  • Матерчатые перчатки

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Желатин богат белком и аминокислотами, которые укрепляют ногтевую пластину и делают ее более эластичной. Ягодные кислоты отбеливают ногти и питают микроэлементами. Жирные сливки напитывают обезжиренные и обезвоженные ногти, делают их гладкими. Овсянка, благодаря своим волокнам, помогает выровнять пластину ногтя. Витамин Е питает кутикулу и ускоряет рост ногтя.

Приготовление:

  1. Развести желатин теплой водой.
  2. Ягоды размять в кашицу, добавить сливки и овсяную муку.
  3. Добавить желатин, все тщательно перемешать.
  4. Нанести смесь на ногти. Каждый ноготь обернуть пищевой пленкой и надеть матерчатые перчатки.
  5. Держать 20 мин.
  6. Смыть теплой водой, затем нанести витамин Е. Оставить до полного впитывания.

Процедуру делать через день перед сном в течение двух недель.

Video: Как восстановить ногти в домашних условиях

Читайте рецепт маски, которая поможет восстановить ногти после наращивания и длительного использования гель-лака, в нашем материале

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