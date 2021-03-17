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Как сделать кокосовое масло в домашних условиях

17.03.2021

Приготовить кокосовое масло в домашних условиях возможно – уверяет косметолог Ольга Метельская, – и оно выйдет в два раза дешевле магазинного. Для этого понадобятся два небольших кокоса и немного кипяченой воды.

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Польза кокосового масла

Основа кокосового масла – полинасыщенные жирные кислоты, жизненно необходимые человеку. Получить их можно только извне.

В масле кокоса содержатся:

  • лауриновая кислота –  ускоряет заживление трещин, порезов и исчезновение морщин, делает кожу упругой и здоровой;
  • олеиновая кислота – удерживает влагу в коже, восстанавливает функции эпидермиса, препятствует отложению жиров;
  • пальмитиновая кислота – отвечает за обновление клеток кожи;
  • каприловая кислота – насыщает кожу кислородом, продлевает молодость клеток;
  • стеариновая кислота – восстановление защитных свойств кожи;
  • витамины С, А, E, K – «защитники» кожи.

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Как правильно выбирать кокосы

Для добычи масла нужны свежие кокосы, не старые! Плод нужен цельный, без трещин и повреждений. Глазки кокоса должны быть плотными, не мягкими. Цвет глазков – не намного темнее цвета кокоса, оптимально в цвет самой костянки.

Интенсивно потрясите кокос, послушайте, как плещется внутри сок. Если плещется звонко – это еще один признак того, что кокос свежий.

Понюхайте кокос, у него не должно быть запаха пряности, прелости или аромата мыла.

Вы должны ощущать вес кокоса, плод не должен быть легким.

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Как сделать кокосовое масло в домашних условиях

1. Слейте кокосовый сок, проткнув глазки. Из двух кокосов получится около 150 граммов кокосового масла, чаще – больше.

2. Расколите кокос. Очистите мякоть кокоса от кожуры при помощи ножа.

3. Натрите мякоть на мелкой терке.

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4. Добавьте в крошку кокосовое молоко, нагретое на водяной бане до 40 °C.

5. Взбейте смесь тертого кокоса и молочка блендером до консистенции жирной сметаны. Если потребуется, добавьте до 100 мл теплой кипяченой воды – тоже 40 °C. Оставьте настаиваться 5 часов при комнатной температуре.

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6. Отожмите из полученной массы масло при помощи марли или полотна для вышивания.

Секрет: Полученную кокосовую стружку смешайте с несколькими ложками оливкового масла и парой капель эфирного масла апельсина – выйдет скраб для тела.

7. Жидкость поставьте в холодильник на ночь, чтобы произошло отслоение масла.

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8. Бамбуковой палочкой для суши проделайте в застывшем слое масла две дырочки и слейте оставшуюся под ним жидкость.

7. Косметический продукт готов к употреблению! Храните домашнее кокосовое масло в холодильнике не более 23 недель.

 

Video: Как сделать кокосовое масло в домашних условиях

Как сделать кокосовое масло в домашних условиях? Читайте пошаговый рецепт

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