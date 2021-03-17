Вам срочно нужно избавиться от пары лишних килограммов? Фитнес-тренер международного уровня Татьяна Волкошовец предлагает выполнять 5 упражнений, благодаря которым она сама похудела за две недели на 7 кг и стала звездой одного из самых популярных фитнес-клубов столицы.

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«Во время стажировки в Германии, где я подрабатывала гувернанткой и совершенствовала знания иностранного языка, я разнеслась вширь. Немецкая, итальянская, турецкая кухни, прилавки с выпечкой… Когда я вернулась домой, то весила больше 70 кг. А для меня – балерины, танцовщицы, спортсменки – это было недопустимо. Тогда единственным способом стать финансово независимой и выехать за границу был кастинг в шоу-балет. До него у меня было всего две недели. Благодаря 5 упражнениям, которые я разработала для себя, мне удалось похудеть, пройти кастинг и попасть в один из лучших шоу-балетов. Это был мой счастливый билет», — поделилась Татьяна Волкошовец.

Выпад назад и подъем на баланс параллельно п олу

Исходное положение: стоя, ноги на ширине таза. На вдохе шагаем правой ногой назад в глубокий выпад, на выдохе поднимаемся на левую ногу, вытягиваемся руками вперед и держим туловище в одной линии с руками, удерживая баланс, параллельно полу. Делаем выпад 15 раз на правую ногу и повторяем все на левую. Главное – стараться! Через неделю у вас уже будет растяжка. Это упражнение подтянет мышцы ягодиц, пресса и даже рук.

Выпад в сторону и сгибание ноги в прыжке.

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине таза. На вдохе отводим таз назад, правой ногой делаем выпад в сторону, одновременно касаемся рукой опорной ноги. На выдохе правую ногу сгибаем в колене и добавляем по возможности прыжок. Делаем по 15 раз на каждую ногу. Это упражнение поможет избавиться от лишних сантиметров на ягодицах, боках, с внутренней стороны бедер.

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Выпад к плечам в планке

Становимся в положение «планки», удерживаем в напряжении мышцы кора и на выдохе широко шагаем к правому плечу так, чтобы ступня оказалась рядом с ладонью, на вдохе возвращаемся в исходное положение. Меняем ногу. Делаем по 5 раз на каждую ногу.

Скручивания лежа с прямыми руками и сгибанием-разгибанием колен

Исходное положение: лежа, поднять ноги и согнуть в коленях, голень параллельна полу. Потянуться руками назад и на выдохе оторвать плечи и лопатки от пола, руки поднять параллельно полу. На вдохе снова опуститься вниз и вытянуться руками назад. И на выдохе снова поднимаем плечи и лопатки с пола, руки поднимаем параллельно полу и одновременно выпрямляем ноги. Делать 15 раз. Так мы избавляемся не только от лишних сантиметров на ногах, но и прорабатываем мышцы нижнего пресса.

Боковые скручивания в положении лежа с подъемом двух ног

Исходное положение: лежа на боку, нижней ногой, пяткой, мы цепляемся за верхнюю ногу, обе ноги на 30 градусов выдвигаем вперед. На выдохе поднимаем обе ноги в диагональ наверх, втягиваем живот и тянемся рукой к пяткам. На вдохе опускаемся в исходное положение. Делать по 15 раз на каждую сторону. Это упражнение поможет уменьшить и подтянуть живот! А еще – уберет «ушки» с боков и сделает талию стройнее.