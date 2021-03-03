Маска против выпадения волос: рецепт от Лилии Ребрик
03.03.2021
В холодное время года многие девушки сталкиваются с проблемой выпадения волос. Из-за ношения головных уборов ухудшается кровообращение и питание волосяных луковиц, поэтому волосы начинают интенсивно выпадать. С этой проблемой быстро справится маска из соли по рецепту телеведущей Лилии Ребрик! Эффективная маска от выпадения волос поможет навсегда забыть о потере драгоценных локонов.
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Ингредиенты:
- Соль – 100 г
- Мед – 50 г
- Корень имбиря – 60 г
- Коньяк – 60 г
Приготовление:
- Для приготовления маски необходимо взять соль экстра, или среднего помола.
- Корень имбиря помыть, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке, превратив смесь в кашицу.
- Смешать соль, мед, коньяк и кашицу имбиря.
- Тщательно перемешать все ингредиенты и поставить маску в темное, прохладное место на 14 дней, чтобы она настоялась.
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Применение:
- Нанесите на корни волос, оставьте на 10-15 минут.
- Смойте теплой водой.
Процедуру необходимо делать 2 раза в неделю.
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