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Маска против выпадения волос: рецепт от Лилии Ребрик

03.03.2021

В холодное время года многие девушки сталкиваются с проблемой выпадения волос. Из-за ношения головных уборов ухудшается кровообращение и питание волосяных луковиц, поэтому волосы начинают интенсивно выпадать. С этой проблемой быстро справится маска из соли по рецепту телеведущей Лилии Ребрик! Эффективная маска от выпадения волос поможет навсегда забыть о потере драгоценных локонов.

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Ингредиенты:

  • Соль – 100 г
  • Мед – 50 г
  • Корень имбиря – 60 г
  • Коньяк – 60 г

Приготовление:

  1. Для приготовления маски необходимо взять соль экстра, или среднего помола.
  2. Корень имбиря помыть, очистить от кожуры и натереть на мелкой терке, превратив смесь в кашицу.
  3. Смешать соль, мед, коньяк и кашицу имбиря.
  4. Тщательно перемешать все ингредиенты и поставить маску в темное, прохладное место на 14 дней, чтобы она настоялась.

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Применение:

  1. Нанесите на корни волос, оставьте на 10-15 минут.
  2. Смойте теплой водой.

Процедуру необходимо делать 2 раза в неделю.

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