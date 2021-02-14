Печенье на День святого Валентина под названием «Лебкухен» – идеальный подарок любимому человеку на праздник. Это блюдо в Германии считается судьбоносным: люди верят, что с его помощью можно привлечь и сберечь любовь. Кулинар Татьяна Литвинова знает, как приготовить печенье-сердечки. Читайте рецепт печенья на День святого Валентина в нашем материале.

Если вы задаетесь вопросом, что подарить своему любимому человеку на День святого Валентина, то этот вариант для вас. Настало время быть оригинальным. Презентуйте подарок, сделанный своими руками. Печенье в форме сердечек готовится достаточно просто и быстро. Мускатный орех и корица создадут невероятный аромат. Украсить можете глазурью, добавив каплю пищевых красителей. По готовности прячьте все в небольшую красочную коробку и смело дарите своему возлюбленному.

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Ингредиенты:

Мука – 1 ст.

Крахмал – 1 ст. л.

Сахар – 5 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

Сливочное масло – 100 г

Орехи грецкие – 0,25 ст.

Молотый имбирь – 0,25 ч. л.

Мускатный орех – 0,25 ч. л.

Корица – 0,25 ч. л.

Измельченная гвоздика – 0,25 ч. л.

Цедра половины апельсина

Молоко – 2 ст. л.

Сахарная пудра – 200 г

Белок – 1 шт.

Лимонный сок – 0,5 ч. л.

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Приготовление:

Растопить сливочное масло вместе с молоком и сахаром на медленном огне. Соединить муку, крахмал, какао, корицу, мускатный орех, цедру апельсина, измельченные орехи. Добавить растопленную масляно-сахарную смесь. Замесить тесто. Раскатать тесто и сформировать сердечки. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Для украшения: приготовить айсинг (взбить яичный белок, сахарную пудру и лимонный сок) и обмакивать в него часть сердечка.