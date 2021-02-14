Задаетесь вопросом что приготовить на День Святого Валентина? Лучшим выбором будет сладкий десерт. Кулинар Елизавета Глинская предлагает сделать капкейки, которые точно понравятся вашей половинке. Читайте простой рецепт ко Дню Святого Валентина у нас в материале.

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Ингредиенты:

Кефир – 1 ст.

Сахар – 0,5 ст.

Сливки – 100 мл

Сливочное масло – 100 г

Белый шоколад – 150 г

Мука – 1,5 ст.

Разрыхлитель – 2 ч. л.

Яйцо – 1 шт.

Каркаде – 2 ст. л.

Приготовление:

Яйца соединить с сахаром, смешать с растопленным сливочным маслом. В муку добавить разрыхлитель и соль. Соединить муку с масляной смесью. Перемешать. Отделить 1/3 часть смеси, добавить отвар каркаде. Розовое тесто вылить в форму и выпекать 10 минут при температуре 180 градусов. Наполнить формы для кексов. Вставить сформированные сердечки. Выпекать 25 минут при температуре 205 градусов. Для украшения в подогретые сливки добавить измельченный белый шоколад. Крем охладить. Готовые маффины украсить ягодами и кремом.

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Video: Капкейки на День святого Валентина Капкейки на День святого Валентина - простой рецепт капкейков на День влюбленных от Елизаветы Глинской. Как приготовить оригинальные капкейки на День святого Валентина с сердцем внутри, читайте в материале