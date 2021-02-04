Вы пытаетесь сэкономить и на протяжении месяца откладываете деньги под подушку, но вас все равно преследуют финансовые неудачи, а деньги уходят на непредвиденные расходы? Экстрасенс Алёна Курилова знает ритуал, который поможет улучшить ваше финансовое положение!

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Деньги любят уверенных в себе и целеустремлённых людей. Привлечь деньги, повысить доход от бизнеса, открыть свое дело и заработать могут только решительные люди. Экстрасенс Алена Курилова рекомендует перед тем, как начинать что-то новое, идти к начальству за повышением зарплаты или в должности, провести ритуал!

Ритуал защиты от финансовых неудач

Для ритуала возьмите зеленую бутылку и сахар. Зеленый – цвет роста, развития, богатства и изобилия. Он поможет повысить ваше благосостояние, начать новое прибыльное дело, притянуть в жизнь деньги. Возможен даже непредвиденный доход! Кроме того, зеленый цвет непосредственно связан с энергией творчества, с развитием потенциала и способностей, что приведет к большей продуктивности, и как результат – к доходу и привлечению денег. Необходимо помнить, что любой ритуал и оберег не будут работать без ваших усилий. Обязательно настройтесь на позитив, верьте в себя, своего мужчину, верьте в удачу и начинайте действовать!

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Для ритуала понадобится: несколько ложек сахара, купюра (зеленого цвета либо большого достоинства), корковая пробка и восковая свеча. На растущую луну проговорите: «Как много грязи в болоте, рыбы в воде, так много денег идет ко мне». Повторите три раза. Зажгите восковую свечу: она притянет чистую энергию и уберет препятствия, которые мешают привлечению денег в ваш дом. Затем возьмите зелёную бутылку и насыпьте на дно 3 столовые ложки сахара. Сладкое в данном случае активизирует денежную энергию.

В бутылку к сахару бросьте наговоренную купюру, закройте пробкой и залейте воском. Образовав горку сахара, вы символически запрограммировали деньги на рост. Бутылку необходимо выставить под свет луны на три ночи. Запомните, что при проведении этого и любых других ритуалов необходимо закрывать пальцы ног, чтобы энергия не уходила через босые ноги. Бутылку поставить в укромное место, а перед важной встречей достать ее и проговаривать слова, которые говорили при создании бутылки: «Как много грязи в болоте, рыбы в воде, так много денег идёт ко мне».

После того, как талисман сработал, деньги можно потратить, но обязательно оставьте в кошельке купюру, оставшуюся после размена.

Video: Как защититься от финансовых неудач и привлечь деньги: ритуал от Алёны Куриловой Как привлечь деньги в свою жизнь и защититься от финансовых неудач рассказала Алена Курилова в студии Все Буде Добре. Самые действующие способы, как привлечь деньги в домашних условиях