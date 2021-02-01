как правильно пользоваться стиральной машиной

Что нужно делать для работы стиральной машины без поломок? Эксперт «Все буде добре» Олег Ермачихин поделился несколькими секретами правильного пользования. Детальней о том, как пользоваться стиральной машиной, чтобы та исправно работала и качественно исполняла свои функции читайте в материале.

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Стиральная машина – неотъемлемая часть домашней техники. Она экономит время, воду, бережет здоровье рук и упрощает жизнь любой хозяйке. Неправильное использование стиральной машины приводит к частым поломкам, снижению качества стирки, сбоям в функционале. Как же правильно ухаживать за ней и продлить исправную работу стиральной машины?

Правильный уход за стиральной машиной:

Систематически очищайте фильтр машины от ворса, шерсти (особенно это актуально для тех, у кого есть домашние животные). Механический программатор (большая круглая ручка с трещоткой), вращайте только по часовой стрелке . Так механизм будет работать дольше. Стирайте несколько стирок подряд . Чаще всего мы думаем, что стирать несколько раз подряд нельзя, потому что это может испортить машинку. Поэтому даем ей «передохнуть». Но на самом деле куда лучше будет стирать несколько раз подряд, так как после стирки в машинке сохраняется тепло и на следующую стирку ей не нужно полностью заново нагреваться. Это также сэкономит электричество. Мойте бак-барабан и резиновый уплотнитель после каждой стирки. Используйте теплую воду и собирайте губкой воду в резиновом уплотнителе крышки-люка. Очищайте отсеки для порошка после 2–3 стирок. Оставшиеся частички вещества могут окаменеть – и тогда ящичек просто не вытащишь. Другой момент – на задней стенке отсека может образовываться плесень, которая распространится по всему механизму и приведет к его поломке. Не перегружайте машинку автомат . В инструкции к стиральным машинам всегда указан максимальный вес вещей, который мы можем туда положить. Но определить точную массу одежды на глаз весьма проблематично. Эксперты советуют смотреть не на вес, а на степень заполненности барабана. Это довольно удобный ориентир. Для качественной и безопасной стирки достаточно заполнить машину на 2/3. Используйте уксус. Вместо кондиционера, который накапливается и со временем делает полотенца жесткими, используйте белый уксус . Также уксус защитит вашу машинку от накипи.

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