Как разбогатеть: советы Хаяла Алекперова

Хотите, чтобы кошелёк всегда был набит разнообразными купюрами? Для этого достаточно знать несколько хитростей. Как разбогатеть, и что для этого нужно делать рассказал экстрасенс Хаял Алекперов.

Прежде всего, следует помнить, что богатство не приходит само по себе – для этого необходимо прилагать усилия. Безусловно, есть талисманы, которые положительно влияют на финансовую составляющую жизни, однако просто сидеть с оберегом и ждать, когда же на голову свалятся пачки денег, не стоит. Нужно много стараться. Не следует сразу же транжирить заработанные деньги. Поставьте себе цель и трудитесь ради нее. Объективно оценивайте свой доход и растраты.

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Существуют талисманы, помогающие человеку избежать обмана, аварий и болезней, из-за которых, собственно, нередко и приходится раскошеливаться. Самым лучшим оберегом считается аметист – именно он влияет на принятие правильного решения, как же все-таки распорядиться деньгами.

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Помните: не стоит после захода солнца занимать в долг. Также, если вы на улице обнаружили на земле монеты, не следует их поднимать – они могут быть заряжены негативной энергетикой.

Представителям огненной (Овен, Лев, Стрелец) и земной (Дева, Козерог, Телец) стихий лучше хранить деньги в кошельке чёрного цвета. Тем же, кто относится к водному (Рак, Скорпион, Рыбы) и воздушному (Весы, Близнецы, Водолей) типам, желательно остановить свой выбор на бумажниках красных тонов – эти цвета помогут каждому из знаков привлечь заветные купюры.

А вот складывать наличные лицом к лицу, в порядке возрастания и т.д. не стоит. Как бы там ни было, вы всё равно их потратите, поэтому ритуал окажется бессмысленным.

Относитесь к деньгам с уважением, радуйтесь, когда они появляются и не огорчайтесь, если с ними приходится расставаться. Такая установка не только сбережет ваши нервы, но и привлечет новые финансы.

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Video: Как разбогатеть: советы Хаяла Алекперова Способы разбогатеть от Хаяла Алекперова достаточно просты, но обладают магическим характером. Читайте, как разбогатеть и каких правил стоит придерживаться - советы экстрасенса