Как с помощью косичек сделать локоны: секреты Елены Мельник
Вместо красивых локонов вы просыпаетесь со взрывом на макаронном комбинате? Елена Мельник расскажет, как с помощью косичек сделать локоны! Узнайте, каких распространенных ошибок стоит избегать и как правильно заплетать косы, чтобы получить идеальные локоны, в нашем материале.
Больше по теме: Как сделать модную стрижку самостоятельно всего за 5 минут
Прежде чем вы узнаете секреты красивых локонов, проанализируйте три типичных ошибки этой прически.
Ошибка № 1. Плести привычные трехрядные косы
Если хотите объемную прическу, привычные трехрядные косы лучше не заплетать. Из-за веса косы, заплетенной таким образом, вы теряете прикорневой объем.
Ошибка № 2. Оставлять концы волос незаплетенными
Кончики косичек не должны быть свободными, иначе локоны подкрутятся не до конца.
Больше по теме: Маска для волос с кокосовым маслом от Миссис Вселенная
Ошибка № 3. Расчесывание
Расплетенные косы ни в коем случае нельзя расчесывать. Так локоны потеряют форму и раскрутятся гораздо раньше, чем вы ожидаете.
Теперь переходим ко второму этапу — секреты идеальной прически! Запомните три основных правила плетения кос на ночь, и ваши локоны будут всегда безупречными!
Правило № 1
Чтобы локоны были красивыми, а верхушка объемной, надо заплетать волосы колоском, начиная от корня. Далее разделите волосы на несколько прядей и доплетите обычной косой, если хотите мелкие локоны, или же оставьте колоском, если хотите большие волны.
Больше по теме: Как сделать красивую укладку волос в домашних условиях?
Правило № 2
Чтобы концы косичек не оставались ровными на фоне локонов, нужно обмотать их оставшимися прядями и закрепить резинкой. Важно заворачивать концы в одном направлении, чтобы затем локоны выглядели опрятно.
Правило № 3
После того, как вы расплели косички, разделите их руками в нужном направлении и добавьте немного лака для волос. Так ваши локоны будут держаться до самого вечера.