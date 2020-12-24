Вы не злоупотребляете алкоголем, но после праздничного вечера все равно наступает тяжелое похмелье? Может, дело в том, что вы, как и большинство, просто не тем закусываете? Нарколог и психотерапевт Валерий Патонич утверждает, что существуют недопустимые сочетания напитков и закусок, которые принимает каждый из вас! Чем закусывать алкоголь в Новый 2021 год, читайте в материале.

Безусловно, есть продукты, которые категорически нельзя употреблять с алкоголем. Неправильные сочетания могут вызвать не только отравление, но и такие заболевания, как панкреатит, изжогу, воспаление поджелудочной и другие неприятные вещи.

Чем нельзя закусывать алкоголь

Шампанское, молочный шоколад и апельсин. Шоколад вместе с шампанским употреблять не рекомендуется, поскольку это может навредить поджелудочной и вызвать панкреатит. Алкоголь активирует спазм вирсунгового протока. Шоколад, наоборот, вызывает обратную реакцию, блокирует опустошения содержимого этого протока. В результате поджелудочная железа воспаляется и человек получает острый панкреатит.

Совет эксперта. Отказаться от молочного искусственного шоколада. Сочетать шампанское можно только с экстрачерным шоколадом, поскольку он более натуральный и не содержит искусственных жиров. Цитрусовые также не стоит употреблять с шампанским. Это может вызвать изжогу.

Ликер (свекольный) и хорошо прожаренное мясо. Вино и запеченное мясо. Слишком жареная пища оказывает сильную нагрузку на желчный пузырь. Белковую пищу, в частности разное мясо, сочетать со сладкими настойками или десертными винами не рекомендую. Иначе будет затруднено секрецию желудочного сока, из-за чего мясо проскочит через желудок и упадет в кишечник непереваренным.

Совет эксперта. Стоит вообще отказаться от жареного, острого и жирного за праздничным столом.

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Водка, соленые огурцы и помидоры. Хотя все привыкли закусывать водку маринованными огурцами и помидорами, но это просто кошмар для вашего желудка! Маринованные огурцы, помидоры нельзя употреблять с крепкими напитками, ведь там есть уксусная кислота. В сочетании с алкоголем это повышает негативное влияние на печень. Может вызвать панкреатит и создаст сильную нагрузку на почки. Острое и маринованное вместе с алкоголем крепче 40 градусов может вызвать ожог слизистой желудка или пищевода и гастрит.

Правильные закуски к алкоголю

Коньяк и копченое мясо. Коньяк и копченое мясо хорошо сочетаются, если мясо натурального копчения без добавления химических красителей.

Шампанское и суши. Это отличный выбор! Белковая пища прекрасно «дружит» с шампанским. Также идеальными будут сыр, вареная птица и рыба, морепродукты. Белки долго перевариваются, организм долго сыт, еще и пьянеет не так быстро.

Вино и сыр. Вино и сыр – классическое сочетание. Думаете, что именно оно безопасно? Безусловно! Вино с сыром хорошо гармонируют не только по вкусовым качествам, но и в желудке! В сыре есть кальций, который помогает усваивать полифенолы (полезные вещества, содержащиеся в винограде) вино.

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Водка и квашеная капуста. Идеально подойдут малосольные огурцы и квашеная капуста. Потому что в них нет уксуса. Также подойдут тушеные овощи и копчености, а главное – винегрет! Вареные овощи и овощи на пару абсорбируют алкоголь и уменьшают нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Их можно считать своеобразной заменой активированного угля. А еще противопоказано употреблять с любым алкоголем свежие помидоры! Они останавливают пищеварение. Кетчуп, при этом, употреблять можно, потому что там помидоры уже обработаны.

Шампанское и салат из свежих овощей. Свежие овощи хорошо сочетаются с шампанским. Дополняют вкус друг друга. Ни в коем случае нельзя употреблять салат из свежих овощей, заправленный майонезом, и с яйцами в его составе. Из-за обволакивающих свойств майонеза и яиц исчезает вкус шампанского. Также такое сочетание вызывает тяжесть в желудке и нагрузка на поджелудочную.

Чем запивать алкоголь? Эксперт «Все буде добре» советует не запивать алкоголь газированными напитками, ведь это спровоцирует тяжелое похмелье. Нельзя после алкоголя употреблять кофе, потому что есть опасность гипертонического криза, спазма сосудов головного мозга.

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