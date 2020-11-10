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Оригинальные осенние поделки с ребенком

10.11.2020

Осень – пора ярких красок, время, когда мы собираем дары природы. Но эти дары можно найти не только на огороде или в саду, но и просто на улице. А вы знаете, какую красоту можно создать из того, что лежит у нас под ногами? Мы подготовили для вас подборку удивительно красивых поделок из осенних материалов от экспертов «Все буде добре», которые наверняка пригодятся вашему ребенку в детском саду или школе. 

Аппликации из осенних листьев:

Какую же красоту можно создать из одних только листьев! Что самое интересное, аппликация — достаточно простой вид рукоделия.

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Нарисуйте каркас дерева и измельчите листья с помощью ножниц. После того, как рисунок высохнет, нанесите клей-карандаш на окружность дерева и присыпьте осенними листьями.

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Этот рисунок просто завораживает взгляд, а ведь рисовали его с помощью… листьев! Просто обильно смажьте краской одну сторону листочка любого дерева, затем прислоните к чистому листу. Печать листьями может создать настоящие шедевры, стоит только дать волю фантазии.

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Также для самых маленьких есть интересный и простой вариант изготовления бабочки.

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Или же других животных.

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Такая аппликация из листьев потребует больше времени. Необходимо подобрать листья, тон которых будет медленно переливаться. А также нарисовать или распечатать основу — тень женщины.

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Поделки из шишек и желудей:

А с помощью шишек можно создать свой сказочный мир с героями! Ведь животные из шишек и каштанов выглядят очень мило.

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Немного фетра, пластилина и листьев – вы сможете создавать со своим ребенком целый сказочный мир!

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Декоративную тарелку из шишек начинают делать со дна и ведут по кругу.

Другие интересные поделки из осенних материалов:

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Для такой мисочки вам понадобяться листья, клей ПВА и шарик. Надуйте шар, поместите его в миску, чтобы он имел устойчивое положение. Затем нанесите ПВА по всей поверхности шара и затем приклейте осенние листья. Листья необходимо клеить в несколько слоев. После высыхания клея аккуратно сдуйте шар — и ваша осенняя декоративная миска готова!

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Немного клея и пластилина – и простые желуди превращаются в сервиз или человечков!

 

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