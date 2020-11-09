Уход за руками — это не только периодически выполняемые косметические процедуры, но простые правила, соблюдать которые нужно каждый день. Эксперты «Все буде добре» утверждают, что руки, как и шея, выдают возраст. Не стоит этого бояться, но стремитесь к тому, чтобы кожа рук была здоровой и приятной на ощупь.

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Редакция «Все буде добре» вспомнила 20 лучших советов по уходу за руками и ногтями.

1. Начнём с самого простого. Мыть руки стоит в тёплой воде. Горячая вода сушит кожу, холодная вызывает шелушения. Вытирайте руки насухо.

2. Не злоупотребляйте мылом. Оно необходимо, но не стоит маниакально тереть с ним руки, если это обычная процедура, а вы не стараетесь смыть, к примеру, машинное масло. Жидкого мыла достаточно всего капельку. Тщательно смывайте его. Обращайте внимание на кислотно-щелочной баланс. И, конечно, не используйте хозяйственное мыло как туалетное.

3. Не пренебрегайте хозяйственными перчатками даже при мытье посуды.

4. Ежедневно смазывайте кожу рук кремом. Зимой наносите крем не позже 15-50 минут до выхода на улицу. Носите перчатки.

5. Не злоупотребляйте спиртовыми средствами для дезинфекции. Они растворяют природный защитный слой кожи.

6. То же самое касается влажных салфеток. Как правильно выбрать это средство гигиены, рассказал Андрей Бабаев.

7. Чтобы отмыть руки после работ на приусадебном участке, добавьте к мыльному раствору одну чайную ложку сахара-песка.

8. Если руки и ногти потемнели после чистки овощей, эффективно будет протереть их ломтиком лимона или ватой, смоченной в уксусе или лимонной кислоте. Сполосните руки после процедуры.

9. Зимой руки краснеют. Это связано с проблемами кровообращения. Чтобы «расшевелить» сосуды, рекомендуется делать контрастные ванночки: поочерёдно опуская руки в ёмкости с горячей и холодной водой на несколько секунд (10-15 раз). Лучше использовать отвары трав.

10. Уход за руками в домашних условиях может включать в себя и парафиновые ванночки. Обязательно используйте косметический или медицинский парафин, который продаётся в аптеках! Намажьте руки питательным кремом, промассируйте и опускайте их в разогретый до 50-55° C парафин до образования плёнки. Обмотайте руки пластиковым пакетом и махровым полотенцем. Через 20 минут снять остывший парафин.

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11. Простая увлажняющая маска: отварить горсть овсянки, добавить одну чайную ложку оливкового масла, нанести на руки на 10-15 минут. Смыть сначала тёплой, потом холодной водой.

12. Последствия обветренности рук можно убрать картофельным пюре. Разомните 2 отваренные картофелины, добавьте 2 капли глицерина и 2 капли сока лимона. Держите на руках десять минут.

13. Лимонный сок помогает избавиться от пигментных пятен на руках. Протирайте их мякотью цитруса 3-4 раза в день. Также он полезен для ногтей.

14. Если у вас аллергия на цитрусы, есть альтернативный рецепт осветления кожи на руках. Опускайте руки в натёртый огурец на 20 минут и затем протирайте отваром петрушки, который готовится в пропорции 2 стакана кипятка на пучок.

15. Уход за кожей рук невозможен без питательных масок. Рецепт самой простой из них: смешайте яичный желток, столовую ложку мёда и столовую ложку оливкового масла. Для плотности добавьте измельчённые до порошка овсяные хлопья. Нанесите массирующими движениями на 5-10 минут. Смойте сначала тёплой, потом холодной водой.

16. Ухоженные ногти не доставляют неудобств и поднимают самооценку. Чтобы ногти не расслаивались, подпиливайте их в одном направлении. Не стоит интенсивно водить пилочкой туда-сюда. Предпочтительнее стеклянные пилочки, либо деревянные или картонные с напылением.

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17. Размягчить загрубевшие заусенцы поможет компресс со стрептоцидной мазью или синтомициновой эмульсией. В более лёгких случаях будет достаточно и нанесения жирного крема на полчаса.

18. Делайте масляные ванночки для ногтей. Подогрейте на водяной бане 10 мл масла жожоба, 10 мл масла зёрен пшеницы, добавьте 2 капли масла лимона, 2 капли ладана, 2 капли масла чайного дерева и 2 капли розового масла. Опустите ногти на 5 минут. Промассажируйте, протрите.

19. Укрепляют ногти ванночки из морской соли. Но не выполняйте эту процедуру чаще 2-3 раз в неделю.

20. Лак для ногтей, особенно тёмных оттенков, предпочтительнее наносить на предварительно обезжиренные и покрытые основой ногти. Так он будет наноситься равномернее, меньше впитываться в саму пластину, понадобится меньше слоёв. Не стоит пользоваться совсем дешёвыми лаками. Цена зачастую оправдана как и менее вредным составом, так и большим удобством в нанесении и носке.

Надеемся, с этими незамысловатыми правилами и советами, уход за руками и ногтями в домашних условиях превратится в совсем простую и необременительную процедуру. Все буде добре!