Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023

Загублені сестри чи чужі люди: ким виявиться для героїні 11 випуску «Таємниці ДНК» дуже схожа на неї жінка?

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тексту ДНК. Героїнею 11 випуску стане 48-річна Лариса з Кривого Рогу, яка більше за все бажає знайти своїх кровних родичів та зʼясувати, чи жінка, яка дуже схожа на неї і мешкає в тому ж місті, є її сестрою чи ж це просто співпадіння.

Для Лариси, коханої дружини і матері двох дорослих синів, родина – понад усе. Жінка зізнається, що поважати сімʼю вона навчилась у прийомних батьків, яких любила як рідних. Та коли молодший Іван захворів на онкологію і, на щастя, її поборов, жінка поставила за мету відшукати родичів, аби дізнатись про ймовірні спадкові хвороби і вберегти від них майбутніх онуків. До того ж, прийомна мати перед смертю просила Ларису воззʼєднатися з кровною ріднею і не тримати на них образу.

Більше на тему: Як підтримати людину: 12 фраз для підбадьорення у скрутну хвилину

Маючи на руках документи з іменами біологічних батьків, Лариса наважилася на пошуки. Але, як нарікає жінка, на порозі ймовірних родичів зрозуміла, що помилилася. Лариса впевнена, що її доленосна зустріч з родиною попереду. І підозрює, що її сестрою є таємниче двійнятко, теж з Кривого Рогу, з якою її постійно плутають знайомі. Та самотужки після численних спроб знайти ймовірну родичку Ларисі не вдалося. Тому остання її надія відшукати правду – проєкт «Таємниці ДНК».

Після тривалих пошуків команді вдалося вийти на ймовірне двійнятко – Тетяну. Вона лише підсилила підозри героїні. Адже її плутають так само з іншою жінкою. Але переконує, що це випадковість. Вона каже, що в родині іншої дитини, окрім неї і брата, не було. Проте Тетяна погодилась на тест ДНК. То ж якою буде зустріч двох жінок?

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 22 жовтня о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ