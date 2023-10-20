Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Сериалы
Сериалы
 Сліпа
Сліпа
 Слід
Слід
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Юрик
Юрик
Всі проєкти
ru
Таємниці ДНК

Загублені сестри чи чужі люди: ким виявиться для героїні 11 випуску «Таємниці ДНК» дуже схожа на неї жінка?

20.10.2023

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тексту ДНК. Героїнею 11 випуску стане 48-річна Лариса з Кривого Рогу, яка більше за все бажає знайти своїх кровних родичів та зʼясувати, чи жінка, яка дуже схожа на неї і мешкає в тому ж місті, є її сестрою чи ж це просто співпадіння. 

Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023

Для Лариси, коханої дружини і матері двох дорослих синів, родина – понад усе. Жінка зізнається, що поважати сімʼю вона навчилась у прийомних батьків, яких любила як рідних. Та коли молодший Іван захворів на онкологію і, на щастя, її поборов, жінка поставила за мету відшукати родичів, аби дізнатись про ймовірні спадкові хвороби і вберегти від них майбутніх онуків. До того ж, прийомна мати перед смертю просила Ларису воззʼєднатися з кровною ріднею і не тримати на них образу. 

Більше на тему: Як підтримати людину: 12 фраз для підбадьорення у скрутну хвилину

Маючи на руках документи з іменами біологічних батьків, Лариса наважилася на пошуки. Але, як нарікає жінка, на порозі ймовірних родичів зрозуміла, що помилилася. Лариса впевнена, що її доленосна зустріч з родиною попереду. І підозрює, що її сестрою є таємниче двійнятко, теж з Кривого Рогу, з якою її постійно плутають знайомі. Та самотужки після численних спроб знайти ймовірну родичку Ларисі не вдалося. Тому остання її надія відшукати правду – проєкт «Таємниці ДНК». 

Після тривалих пошуків команді вдалося вийти на ймовірне двійнятко – Тетяну. Вона лише підсилила підозри героїні. Адже її плутають так само з іншою жінкою. Але переконує, що це випадковість. Вона каже, що в родині іншої дитини, окрім неї і брата, не було. Проте Тетяна погодилась на тест ДНК. То ж якою буде зустріч двох жінок? 

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 22 жовтня о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023
Таємниці ДНК

Рідний брат чи однофамілець зі схожою долею: подробиці 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023
Таємниці ДНК

Свекруха категорично не визнає свого 5-річного онука: подробиці 7 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023
Таємниці ДНК

Пішов за хлібом дитиною і загубився на 20 років: подробиці 6 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023
Таємниці ДНК

Відшукати зниклого на фронті коханого та повернути віру: проєкт «ДНК. Свої» розпочав роботу над третім сезоном

 Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023
Таємниці ДНК

Експертиза ДНК муміфікованого тіла та наймасштабніше розслідування сезону: подробиці 5 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

 Таємниці ДНК 5 сезон: історія 11 випуску від 22.10.2023
Таємниці ДНК

Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати