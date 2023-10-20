Таємниці ДНК 5 сезон: история 11 выпуска от 22.10.2023

Утерянные сестры или чужие люди: кем окажется для героини 11 выпуска «Таємниці ДНК» очень похожая на нее женщина?

Успешный проект собственной разработки СТБ «Таємниці ДНК» продолжает помогать украинцам найти ответы на жизненно важные вопросы путем проведения журналистских расследований и решающего текста ДНК. Героиней 11 выпуска станет 48-летняя Лариса из Кривого Рога, которая больше всего желает найти своих кровных родственников и выяснить, является ли очень похожая на нее женщина ее сестрой, или же это просто совпадение.

Для Ларисы, любимой жены и матери двух взрослых сыновей, семья – превыше всего. Женщина признается, что уважать семью она научилась у приемных родителей, которых любила как родных. Но когда младший Иван заболел онкологией и, к счастью, ее поборол, женщина поставила цель отыскать родственников, чтобы узнать вероятные наследственные болезни и уберечь от них будущих внуков. К тому же приемная мать перед смертью просила Ларису воссоединиться с кровной родней и не держать на них обиду.

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Имея на руках документы с именами биологических родителей, Лариса отважилась на поиски. Но, как сетует женщина, на пороге вероятных родственников поняла, что ошиблась. Лариса уверена, что ее судьбоносная встреча с семьей впереди. И подозревает, что ее сестрой является таинственная двойняшка, тоже из Кривого Рога, с которой ее постоянно путают знакомые. Но самостоятельно после многочисленных попыток найти вероятную родственницу Ларисе не удалось. Поэтому последняя ее надежда отыскать правду – проект «Таємниці ДНК».

После длительных поисков команде удалось выйти на вероятную двойняшку — Татьяну. Она только усилила подозрения героини. Ее ведь путают так же с другой женщиной. Но уверяет, что это случайность. Она говорит, что в семье другого ребенка, кроме него и брата, не было. Однако Татьяна согласилась на тест ДНК. Так какой же будет встреча двух женщин?

Не пропустите результат расследования уже в это воскресенье, 22 октября в 22:00, на СТБ.

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

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