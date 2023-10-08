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Таємниці ДНК

Рідний брат чи однофамілець зі схожою долею: подробиці 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

08.10.2023

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тесту ДНК. Героєм 9 випуску стане Ігор Тарасенко, який хоче дізнатись, чи є чоловік з таким самим прізвищем і схожою долею його братом.  

Таємниці ДНК 5 сезон: історія 9 випуску від 08.10.2023

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

42-річний Ігор родом з Одещини, та тривалий час живе у Португалії, де важку роботу поєднує з волонтерством. Чоловік зізнається: цей поклик відчував завжди, адже сам зазнав інтернатівських злиднів, де за шматок хліба не раз доводилось порушувати закон. Він додає: від лиходійства його врятувала церква, яка тепер надихає допомагати сиротам і беззахисним людям. Відкривши в собі хист перукаря, своїм португальським та українським підопічним він дарує нові зачіски та настрій.

Таємниці ДНК 5 сезон: історія 9 випуску від 08.10.2023

Однак, за словами Ігоря, відчути себе повноцінно щасливим він зможе лише тоді, коли возз’єднається зі своєю біологічною родиною. Довгі роки інтуїція підказує Ігорю, що однофамілець з іншого інтернату, з яким випадково ще у дитинстві перетнувся у таборі, є його рідним братом. На жаль, їхні шляхи розійшлись понад 20 років тому. Відшукати хлопця і батьків самотужки Ігореві не вдалось. Вся надія чоловіка – на проєкт «Таємниці ДНК».

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Журналістам проєкту вдасться відшукати Олексія Тарасенка. Однак окрім спільного прізвища та імені матері у відомствах про народження, зачіпок більше не було. Невже двоє чоловіків, які живуть у різних країнах та носять одне прізвище, є рідними братами? Якою буде їхня зустріч? Та чи не стануть відповіді на запитання чоловіків тотальним розчаруванням?

Таємниці ДНК 5 сезон: історія 9 випуску від 08.10.2023

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 8 жовтня о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

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