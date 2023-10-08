Таємниці ДНК 5 сезон: історія 9 випуску від 08.10.2023

Рідний брат чи однофамілець зі схожою долею: подробиці 9 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тесту ДНК. Героєм 9 випуску стане Ігор Тарасенко, який хоче дізнатись, чи є чоловік з таким самим прізвищем і схожою долею його братом.

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

42-річний Ігор родом з Одещини, та тривалий час живе у Португалії, де важку роботу поєднує з волонтерством. Чоловік зізнається: цей поклик відчував завжди, адже сам зазнав інтернатівських злиднів, де за шматок хліба не раз доводилось порушувати закон. Він додає: від лиходійства його врятувала церква, яка тепер надихає допомагати сиротам і беззахисним людям. Відкривши в собі хист перукаря, своїм португальським та українським підопічним він дарує нові зачіски та настрій.

Однак, за словами Ігоря, відчути себе повноцінно щасливим він зможе лише тоді, коли возз’єднається зі своєю біологічною родиною. Довгі роки інтуїція підказує Ігорю, що однофамілець з іншого інтернату, з яким випадково ще у дитинстві перетнувся у таборі, є його рідним братом. На жаль, їхні шляхи розійшлись понад 20 років тому. Відшукати хлопця і батьків самотужки Ігореві не вдалось. Вся надія чоловіка – на проєкт «Таємниці ДНК».

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Журналістам проєкту вдасться відшукати Олексія Тарасенка. Однак окрім спільного прізвища та імені матері у відомствах про народження, зачіпок більше не було. Невже двоє чоловіків, які живуть у різних країнах та носять одне прізвище, є рідними братами? Якою буде їхня зустріч? Та чи не стануть відповіді на запитання чоловіків тотальним розчаруванням?

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 8 жовтня о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

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