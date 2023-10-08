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Таємниці ДНК

Родной брат или однофамилец с похожей судьбой: подробности 9 выпуска проекта «Таємниці ДНК»

08.10.2023

Успешный проект собственной разработки СТБ «Таємниці ДНК» продолжает помогать украинцам найти ответы на жизненно важные вопросы путем проведения журналистских расследований и решающего теста ДНК. Героем 9 выпуска станет Игорь Тарасенко, который хочет узнать, является ли мужчина с такой же фамилией и похожей судьбой его братом.

Таємниці ДНК 5 сезон: история 9 выпуска от 08.10.2023

Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая.

42-летний Игорь родом из Одещины и долгое время живет в Португалии, где тяжелую работу совмещает с волонтерством. Мужчина признается: этот зов чувствовал всегда, ведь сам испытал интернатовскую нищету, где за кусок хлеба не раз приходилось нарушать закон. Он добавляет: от злодеяния его спасла церковь, которая теперь вдохновляет помогать сиротам и беззащитным людям. Открыв в себе талант парикмахера, своим португальским и украинским подопечным он дарит новые прически и настроение.

Таємниці ДНК 5 сезон: история 9 выпуска от 08.10.2023

Однако, по словам Игоря, почувствовать себя полноценно счастливым он сможет только тогда, когда воссоединится со своей биологической семьей. Долгие годы интуиция подсказывает Игорю, что однофамилец из интерната, с которым случайно еще в детстве пересекся в лагере, является его родным братом. К сожалению, их пути разошлись более 20 лет назад. Отыскать парня и родителей самостоятельно Игорю не удалось. Вся надежда мужчины – на проект «Таємниці ДНК».

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Журналистам проекта удастся найти Алексея Тарасенко. Однако, кроме общей фамилии и имени матери в ведомствах о рождении, зацепок больше не было. Неужели двое мужчин, которые живут в разных странах и носят одну фамилию, являются родными братьями? Какова будет их встреча? И не станут ли ответы на вопросы мужчин тотальным разочарованием?

Таємниці ДНК 5 сезон: история 9 выпуска от 08.10.2023

Не пропустите результат расследования уже в это воскресенье, 8 октября в 22:00, на СТБ.

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

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