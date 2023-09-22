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Таємниці ДНК

Свекруха категорично не визнає свого 5-річного онука: подробиці 7 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

22.09.2023

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тексту ДНК. Героїнею 7 випуску стане 38-річна Олена з Волині. Жінка благає провести тест ДНК між 5-річним сином Богданчиком і матір’ю покійного чоловіка Віктора, аби довести що вони є ріднею та зупинити психологічний терор.

Таємниці ДНК 5 сезон: історія 7 випуску від 24.09.2023

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

«ДНК для невгамовної свекрухи: саме з таким запитом до нас звернулась Олена, аби довести, що маленький син – від покійного чоловіка. І найголовніше – зупинити агресію з боку свекрухи, яка категорично не визнає онука. На чиєму ж боці правда?» – анонсує випуск ведуча.

За словами Олени, свекруха з першого дня ставилась до неї вкрай вороже і вселяла синові думку про те, що хлопчик не від нього. Коли ж Віктор помер, взагалі перетворила життя невістки на пекло. Пані Ніна постійно ходить з наклепами до соцслужби і вимагає, аби Олену позбавили материнства на маленького Богдана. У той час як сама його навіть за онука не вважає. Окрім того, кидається зі стусанами на старших дітей Олени від попереднього шлюбу та погрожує розправою.

Таємниці ДНК 5 сезон: історія 7 випуску від 24.09.2023

Олена впевнена, що таким чином матір покійного чоловіка просто мститься їй за його передчасну смерть. Жінка сподівається, що, дізнавшись про те, що батьком Богданчика таки є Віктор, свекруха нарешті дасть їй спокій.

Натомість родина покійного запевняє: Олена не та, за кого себе видає і її місце за гратами. Кажуть, невістка – жахлива матір і Богданчику з нею небезпечно. Ба більше, вона не лише постійно зраджувала чоловіка та народила дитину бозна від кого, а і вбила Віктора.

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Невже Олена причетна до загибелі свого чоловіка та є жахливою матір’ю, яка знущається над дітьми? Хто справжній батько 5-річного Богданчика? Та як на долю хлопчика і цієї родини вплине доленосний тест ДНК?

Таємниці ДНК 5 сезон: історія 7 випуску від 24.09.2023

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 24 вересня о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

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