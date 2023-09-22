Таємниці ДНК 5 сезон: історія 7 випуску від 24.09.2023

Свекруха категорично не визнає свого 5-річного онука: подробиці 7 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тексту ДНК. Героїнею 7 випуску стане 38-річна Олена з Волині. Жінка благає провести тест ДНК між 5-річним сином Богданчиком і матір’ю покійного чоловіка Віктора, аби довести що вони є ріднею та зупинити психологічний терор.

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

«ДНК для невгамовної свекрухи: саме з таким запитом до нас звернулась Олена, аби довести, що маленький син – від покійного чоловіка. І найголовніше – зупинити агресію з боку свекрухи, яка категорично не визнає онука. На чиєму ж боці правда?» – анонсує випуск ведуча.

За словами Олени, свекруха з першого дня ставилась до неї вкрай вороже і вселяла синові думку про те, що хлопчик не від нього. Коли ж Віктор помер, взагалі перетворила життя невістки на пекло. Пані Ніна постійно ходить з наклепами до соцслужби і вимагає, аби Олену позбавили материнства на маленького Богдана. У той час як сама його навіть за онука не вважає. Окрім того, кидається зі стусанами на старших дітей Олени від попереднього шлюбу та погрожує розправою.

Олена впевнена, що таким чином матір покійного чоловіка просто мститься їй за його передчасну смерть. Жінка сподівається, що, дізнавшись про те, що батьком Богданчика таки є Віктор, свекруха нарешті дасть їй спокій.

Натомість родина покійного запевняє: Олена не та, за кого себе видає і її місце за гратами. Кажуть, невістка – жахлива матір і Богданчику з нею небезпечно. Ба більше, вона не лише постійно зраджувала чоловіка та народила дитину бозна від кого, а і вбила Віктора.

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Невже Олена причетна до загибелі свого чоловіка та є жахливою матір’ю, яка знущається над дітьми? Хто справжній батько 5-річного Богданчика? Та як на долю хлопчика і цієї родини вплине доленосний тест ДНК?

Не пропустіть результат розслідування вже цієї неділі, 24 вересня о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

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