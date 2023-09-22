Таємниці ДНК 5 сезон: история 7 выпуска от 24.09.2023

Свекровь категорически не признает своего 5-летнего внука: подробности 7 выпуска проекта «Таємниці ДНК»

Успешный проект собственной разработки СТБ «Таємниці ДНК» продолжает помогать украинцам найти ответы на жизненно важные вопросы путем проведения журналистских расследований и решающего текста ДНК. Героиней 7 выпуска станет 38-летняя Елена из Волыни. Женщина умоляет провести тест ДНК между 5-летним сыном Богданчиком и матерью покойного мужа Виктора, чтобы доказать, что они родные и остановить психологический террор.

Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая.

«ДНК для неуемной свекрови: именно с таким запросом к нам обратилась Елена, чтобы доказать, что маленький сын – от покойного мужчины. И самое главное – остановить агрессию со стороны свекрови, категорически не признающей внука. На чьей же стороне правда?» – анонсирует выпуск ведущая.

По словам Елены, свекровь с первого дня относилась к ней крайне враждебно и внушала сыну мысль о том, что мальчик не от него. Когда же Виктор умер, вообще превратила жизнь невестки в ад. Нина постоянно ходит с клеветой в соцслужбу и требует, чтобы Елену лишили материнства на маленького Богдана. В то время как сама его даже внуком не считает. Кроме того, бросается с пинками на старших детей Елены от предыдущего брака и угрожает расправой.

Елена уверена, что таким образом мать покойного мужчины просто мстит ей за его преждевременную смерть. Женщина надеется, что, узнав о том, что отцом Богданчика таки является Виктор, свекровь наконец-то оставит ее в покое.

А семья покойного уверяет: Елена не та, за кого себя выдает и ее место за решеткой. Говорят, невестка – ужасная мать и Богданчику с ней опасно. Более того, она не только постоянно изменяла мужу и родила ребенка бозна от кого, но и убила Виктора.

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Неужели Елена причастна к гибели своего мужа и является ужасной матерью, издевающейся над детьми? Кто настоящий отец 5-летнего Богданчика? И как на судьбу мальчика и этой семьи повлияет судьбоносный тест ДНК?

Не пропустите результат расследования уже в это воскресенье, 24 сентября в 22:00, на СТБ.

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

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