Таємниці ДНК 5 сезон: історія 6 випуску від 17.09.2023

Пішов за хлібом дитиною і загубився на 20 років: подробиці 6 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

Успішний проєкт власної розробки СТБ «Таємниці ДНК» продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання шляхом проведення журналістських розслідувань та вирішального тексту ДНК. Вже цієї неділі – історія одесита Михайла Чабанюка, який ще в дитячому віці загубився на вулицях Одеси і більше не бачив своїх близьких. За допомогою ДНК-тесту хлопець хоче відшукати рідних і збагнути, чому сталась ця багаторічна загадкова розлука.

«Двадцять років хлопець шукає відповідь на запитання – хто він та як так сталось, що серед білого дня його знайшли одного посеред Одеси? Чи вдасться нашій команді розплутати цю надзвичайно складну історію?» – анонсує випуск ведуча Тетяна Висоцька.

Історія цього юнака свого часу облетіла всю країну. Влітку 2002 року його, малим хлопчиком на вигляд не більше 6 років, знайшли посеред міста Одеса, заплаканого та розгубленого. Все, що закарбувалось у пам’яті дитини – це невеличка квартира, сестричка-немовля у ліжечку та старенька бабуся, яка відправила його за хлібом.

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Матері та батька хлопець пригадати взагалі не зміг, ані тоді, ані пізніше. Так само, як і адреси проживання, свого віку та навіть власного імені..

«Вийшло так, що я пішов купити хліба, а назад дорогу вже не міг знайти. Я загубився, потім опинився в притулках та інтернатах. З самого дитинства нікого не пам’ятаю. Пам’ятаю лише бабусю та сестричку. Але не знаю навіть, моя вона чи ні», – пояснює герой програми Михайло.

Усе своє свідоме життя Михайло намагався дізнатися, як його насправді звати, де його рідні і як так сталося, що за всі ці роки йому так і не судилось з’єднатися з сім’єю. На жаль, самотужки розкрити цю загадку хлопець не зміг. Його остання надія – проєкт «Таємниці ДНК».

Не пропустіть результат неймовірного розслідування довжиною в рік вже цієї неділі, 17 вересня о 22:00, на СТБ.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

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