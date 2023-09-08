Таємниці ДНК 5 сезон: історія 5 випуску від 10.09.2023

Експертиза ДНК муміфікованого тіла та наймасштабніше розслідування сезону: подробиці 5 випуску проєкту «Таємниці ДНК»

Вже цієї неділі, 10 вересня, – історія жінки, яка третій рік поспіль чекає на повернення свого сина. У версію слідства, що людські рештки дивним чином муміфіковані та знайдені на закинутому пустирі за рік після зникнення Олексія належать саме йому, матір не вірить. Чиї ж вони? Та що трапилось насправді з сином героїні? Не пропустіть у 5 випуску 5 сезону проекту «Таємниці ДНК».

Третій рік поспіль 65-річна Олена з Донеччини чекає на повернення свого сина Олексія і не втрачає надії знову його обійняти. Та вкотре пригадує суботній вечір червня 2019 року, коли він пішов з дому та не повернувся. Мати відмовляється вірити, що знайдені рештки належать її сину. Попри наполягання поліції поховати тіло, яке увесь цей час зберігається у морзі, жінка відмовляється. Та стверджує, що знайдена мумія не має нічого схожого з її сином. А тому вимагає тест ДНК.

Вбита горем мати додає: якщо сина вже й немає серед живих, то до трагедії може бути причетною його колишня дружина зі своїм новим чоловіком, який не раз погрожував Олексію розправою і на що поліція не звертала уваги. Проте сама екс-невістка такі закиди вважає безпідставними.

Аби розібратись, куди міг зникнути спокійний та врівноважений Олексій, та кому належать знайдені рештки, команда проєкту залучила найкращих експертів-криміналістів та провела власне розслідування. І навіть вийшла на цінного свідка, який стверджує, що знає подробиці того, що сталось зі зниклим чоловіком…

Більше на тему: Як підтримати людину: 12 фраз для підбадьорення у скрутну хвилину

Що насправді трапилось з Олексієм того фатального вечора? Невже поліція прикриває злочинців, причетних до цієї справи? Чи вдасться команді проєкту відповісти на питання: хто є жертвою страшного злочину і знайти вбивцю? Не пропустіть.

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ