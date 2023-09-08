Таємниці ДНК 5 сезон: история 5 выпуска от 10.09.2023

Экспертиза ДНК мумифицированного тела и масштабное расследование сезона: подробности 5 выпуска проекта «Таємниці ДНК»

Уже в это воскресенье, 10 сентября, – история женщины, которая третий год подряд ждет возвращения своего сына. В версию следствия, что человеческие останки странным образом мумифицированы и найдены на заброшенном пустыре через год после исчезновения Алексея принадлежат именно ему, мать не верит. Чьи же они? И что случилось на самом деле с сыном героини? Не пропустите в 5 выпуске 5 сезона проекта «Таємниці ДНК».

Третий год подряд 65-летняя Елена из Донбасса ждет возвращения своего сына Алексея и не теряет надежды снова его обнять. В который раз вспоминает субботний вечер июня 2019 года, когда он ушел из дома и не вернулся. Мать отказывается верить, что найденные останки принадлежат ее сыну. Несмотря на настояние полиции похоронить тело, все это время хранящееся в морге, женщина отказывается. Но утверждает, что найденная мумия не имеет ничего похожего на ее сын. Поэтому требует тест ДНК.

Убитая горем мать добавляет: если сына уже нет в живых, то к трагедии может быть причастна его бывшая жена со своим новым мужем, который не раз угрожал Алексею расправой и на что полиция не обращала внимания. Однако сама экс-невестка такие упреки считает безосновательными.

Чтобы разобраться, куда мог исчезнуть спокойный и уравновешенный Алексей и кому принадлежат найденные остатки, команда проекта привлекла лучших экспертов-криминалистов и провела собственное расследование. И даже вышла на ценного свидетеля, утверждающего, что знает подробности происшедшего с пропавшим мужчиной…

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Что на самом деле случилось с Алексеем в тот роковой вечер? Неужели полиция прикрывает преступников, причастных к этому делу? Удастся ли команде проекта ответить на вопрос: кто жертвой страшного преступления и найти убийцу? Не пропустите.

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая.

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