Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту

3 вересня о 21:50 вийде 1 випуски 5 сезону проєкту СТБ «Таємниці ДНК». Тож не пропустіть щонеділі нові заплутані історії, які вирішить доленосний результат тесту ДНК.

Коли є хоч найменша зачіпка відшукати найрідніших, сила нашої віри творить дива. Успішний проєкт власної розробки СТБ продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання. Для цього команда проєкту ініціює власні журналістські розслідування та проводить вирішальний текст ДНК, точність якого є надвисокою, а результат підробити неможливо.

На глядачів очікує сезон потужних історій: пошук рідних, пошук біологічних родичів, відверті зізнання, несподівані відкриття і щирі розкаяння, а також розслідування резонансного вбивства. За словами творців проєкту, над деякими з цих історій команда працювала по кілька місяців або більше року.

Video: Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту Відома дата старту 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК». Коли вийдуть нові випуски проєкту «Таємниці ДНК» 2023 на СТБ - дізнайтеся в матеріалі

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька

Виробництво — Starlight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва

Головна режисерка — Рита Яковенчук

Виконавчий продюсер — Владислав Левковський

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук

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