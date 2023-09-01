Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru
Таємниці ДНК

Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту

01.09.2023

3 вересня о 21:50 вийде 1 випуски 5 сезону проєкту СТБ «Таємниці ДНК». Тож не пропустіть щонеділі нові заплутані історії, які вирішить доленосний результат тесту ДНК. 

Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту

Коли є хоч найменша зачіпка відшукати найрідніших, сила нашої віри творить дива. Успішний проєкт власної розробки СТБ продовжує допомагати українцям знайти відповідь на життєво важливі питання. Для цього команда проєкту ініціює власні журналістські розслідування та проводить вирішальний текст ДНК, точність якого є надвисокою, а результат підробити неможливо.

На глядачів очікує сезон потужних історій: пошук рідних, пошук біологічних родичів, відверті зізнання, несподівані відкриття і щирі розкаяння, а також розслідування резонансного вбивства. За словами творців проєкту, над деякими з цих історій команда працювала по кілька місяців або більше року.

Video: Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту

Відома дата старту 5 сезону проєкту «Таємниці ДНК». Коли вийдуть нові випуски проєкту «Таємниці ДНК» 2023 на СТБ - дізнайтеся в матеріалі

Випуски були відзняті до 24 лютого 2022 року, а постпродакшен відбувався вже в умовах повномасштабної війни. З усіма героями проєкт на зв’язку й дотепер, аби, за потреби, надати допомогу.

Ведуча проєкту — Тетяна Висоцька

Виробництво — Starlight Production

Директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва

Головна режисерка — Рита Яковенчук

Виконавчий продюсер — Владислав Левковський

Генеральна продюсерка виробництва програм СТБ — Наталя Франчук

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту
Таємниці ДНК

Прем’єра Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться з 3 вересня на СТБ

 Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту
Таємниці ДНК

Прем’єра Таємниці ДНК 6 сезон – дивіться з 3 вересня на СТБ

 Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту
Таємниці ДНК

«ДНК. Свої»-2 випуск 14: Зустріч з хрещеним після ворожого полону

 Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту
Таємниці ДНК

«ДНК. Свої»-2 випуск 13: найбільш заплутана історія сезону та 5 тестів ДНК

 Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту
Таємниці ДНК

«ДНК. Свої»-2 випуск 12: історія про батьківську любов та батьківську зраду

 Прем’єра 5 сезону «Таємниці ДНК»: дата старту
Таємниці ДНК

«ДНК. Свої»-2 випуск 11: герої звернуться до нас із Німеччини та Америки, аби знайти своїх
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати