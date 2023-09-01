Премьера 5 сезона «Таємниці ДНК»: дата старта

3 сентября в 21:50 выйдет 1 выпуск 5 сезона проекта СТБ «Таємниці ДНК». Не пропустите каждое воскресенье новые запутанные истории, которые решит судьбоносный результат теста ДНК.

Если есть хоть малейшая зацепка найти самых родных, сила нашей веры творит чудеса. Успешный проект собственной разработки СТБ продолжает помогать украинцам найти ответы на жизненно важные вопросы. Для этого команда проекта инициирует собственные журналистские расследования и проводит решающий текст ДНК, точность которого сверхвысокая, а результат подделать невозможно.

Зрителей ожидает сезон мощных историй: поиск родных, поиск биологических родственников, откровенные признания, неожиданные открытия и искренние раскаяния, а также расследование резонансного убийства. По словам создателей проекта, над некоторыми из этих историй команда работала по несколько месяцев или больше года.

Video: Премьера 5 сезона «Таємниці ДНК»: дата старта Известна дата старта 5 сезона проекта «Таємниці ДНК». Когда выйдут новые выпуски проекта «Таємниці ДНК» 2023 на СТБ – узнайте в материале

Выпуски были сняты до 24 февраля 2022 года, а постпродакшен проходил уже в условиях полномасштабной войны. Со всеми героями проект на связи до сих пор, чтобы, при необходимости, оказать помощь.

Ведущая проекта – Татьяна Высоцкая

Производство — Starlight Production

Директор творческой студии – Виктория Вишнякова

Руководитель проекта — Юлия Поборуева

Главный режиссер – Рита Яковенчук

Исполнительный продюсер – Владислав Левковский

Генеральный продюсер производства программ СТБ — Наталья Франчук

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