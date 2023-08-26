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ДНК. Свої

Прем’єра Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться з 3 вересня на СТБ

26.08.2023

Не пропустіть прем’єру проєкту, який допомагає людям дізнатися таку бажану правду, – дивіться Таємниці ДНК 5 сезон із 3 вересня на СТБ!

Сила віри творить дива – у цьому ви ще раз переконаєтеся під час перегляду  випусків проєкту про щемливі життєві ситуації. Знайти давно зниклих родичів, розкрити таємниці свого народження або дізнатися правду, яку так давно хотілося почути, – усе це реально з вірою в серці. Дивіться прем’єру проєкту Таємниці ДНК 5 сезон із 03.09.2023 на СТБ – ставайте свідком фіналу емоційних історій.

Video: Прем’єра Таємниці ДНК 5 сезон – дивіться з 3 вересня на СТБ


Не пропустіть прем’єру проєкту, який допомагає людям дізнатися таку бажану правду, – дивіться Таємниці ДНК 5 сезон із 3 вересня на СТБ!

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