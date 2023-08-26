Премьера Таємниці ДНК 5 сезон – смотрите с 3 сентября на СТБ

Не пропустите премьеру проекта, который помогает людям узнать такую желанную правду, – смотрите Таємниці ДНК 5 сезон с 3 сентября на СТБ!

Сила веры творит чудеса – в этом вы еще раз убедитесь во время просмотра выпусков проекта о щемящих жизненных ситуациях. Найти давно пропавших родственников, раскрыть тайны своего рождения или узнать правду, которую так давно хотелось услышать, – все это реально с верой в сердце. Смотрите премьеру проекта Таємниці ДНК 5 сезон с 03.09.2023 на СТБ – становитесь свидетелем финала эмоциональных историй.