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ДНК. Свої

Премьера Таємниці ДНК 5 сезон – смотрите с 3 сентября на СТБ

26.08.2023

Не пропустите премьеру проекта, который помогает людям узнать такую желанную правду, – смотрите Таємниці ДНК 5 сезон с 3 сентября на СТБ!

Сила веры творит чудеса – в этом вы еще раз убедитесь во время просмотра выпусков проекта о щемящих жизненных ситуациях. Найти давно пропавших родственников, раскрыть тайны своего рождения или узнать правду, которую так давно хотелось услышать, – все это реально с верой в сердце. Смотрите премьеру проекта Таємниці ДНК 5 сезон с 03.09.2023 на СТБ – становитесь свидетелем финала эмоциональных историй.

Video: Премьера Таємниці ДНК 5 сезон – смотрите с 3 сентября на СТБ


Не пропустите премьеру проекта, который помогает людям узнать такую желанную правду, – смотрите Таємниці ДНК 5 сезон с 3 сентября на СТБ!

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