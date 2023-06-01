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ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 випуск 14: Зустріч з хрещеним після ворожого полону

01.06.2023

Через війну 16-річний хлопець втратив зв’язок зі своїми хрещеними батьками. Та чи зможе він їх впізнати після всього, що їм довелося пережити? Дізнайтеся у 14 випуску проєкту «ДНК. Свої»-2 у неділю, 4 червня, о 21:00 на СТБ.  

ДНК. Свої 2 сезон: історія 14 випуску від 04.06.2023

До команди проєкту «ДНК. Свої» звернувся хлопець на ім’я Микола: «Я син священнослужителя. Маю хрещених батьків — Івана та Катерину, яких не бачив з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну».

Згодом хлопець повідомив про те, що Катерина знайшлася. А от Іван, який був морпіхом та захищав Маріуполь, потрапив до ворожого полону. Після довгоочікуваного обміну та звільнення, хлопець так і не зміг з ним зустрітися.

«Коли побачив світлини, я не впізнав його. Не зрозумів, що це мій кум і друг… Іван був дуже худий, втратив половину ваги. Я мав бажання зустрітися з ним, але лікарі заборонили, адже він був у важкому стані. Йому був потрібен спокій. Видно, що людина пережила тортури і знущання… Сині плями вказували, що його дуже били і знущалися», — зазнається батько Миколи.    

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Не пропустіть, якою буде перша зустріч з хрещеними після довгої розлуки? Яке неочікуване зізнання чоловіка приголомшить всіх присутніх? Та чи вдасться команді виконати запит на пошук самого Івана? Дивіться цієї неділі, 4 червня, о 21:00 на СТБ.

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

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