Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Сериалы
Сериалы
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Все проекты
ua
ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 14: Встреча с крестным после вражеского плена

01.06.2023

Из-за войны 16-летний парень потерял связь со своими крестными родителями. Сможет ли он узнать их после всего, что им пришлось пережить? Узнайте в 14 выпуске проекта «ДНК. Свої»-2 в воскресенье, 4 июня, в 21:00 на СТБ.

ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023

К команде проекта «ДНК. Свої» обратился парень по имени Николай: «Я сын священнослужителя. Есть крестные родители — Иван и Катерина, которых не видел с начала полномасштабного вторжения россии в Украину».

Впоследствии он сообщил о том, что Катерина нашлась. А вот Иван, который был морпехом и защищал Мариуполь, попал во вражеский плен. После долгожданного обмена и освобождения, парень так и не смог с ним встретиться.

«Когда увидел фотографии, я не узнал его. Не понял, что это мой кум и друг… Иван был очень худой, потерял половину веса. Я хотел встретиться с ним, но врачи запретили, ведь он был в тяжелом состоянии. Ему был нужен покой. Видно, что человек пережил пытки и издевательства… Синие пятна указывали, что его очень избивали и издевались», — говорит отец Николая.

Больше по теме: Как поддержать человека: 12 фраз ободрения в трудную минуту

Не пропустите, какой будет первая встреча с крестными после долгой разлуки? Какое неожиданное признание мужчины ошеломит всех присутствующих? Удастся ли команде выполнить запрос на поиск самого Ивана? Смотрите в это воскресенье, 4 июня, в 21:00 на СТБ.

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023
ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 13: самая запутанная история сезона и 5 тестов ДНК

 ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023
ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 12: история о родительской любви и родительском предательстве

 ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023
ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 11: герои обратятся к нам из Германии и Америки, чтобы найти своих

 ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023
ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 10: поиски своих после разлуки в Мариуполе

 ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023
ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 9: спасение сына из рашистского концлагеря

 ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023
ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 8: крик о помощи из-под обстрелов
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить