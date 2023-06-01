ДНК. Свої 2 сезон: история 14 выпуска от 04.06.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 14: Встреча с крестным после вражеского плена

Из-за войны 16-летний парень потерял связь со своими крестными родителями. Сможет ли он узнать их после всего, что им пришлось пережить? Узнайте в 14 выпуске проекта «ДНК. Свої»-2 в воскресенье, 4 июня, в 21:00 на СТБ.

К команде проекта «ДНК. Свої» обратился парень по имени Николай: «Я сын священнослужителя. Есть крестные родители — Иван и Катерина, которых не видел с начала полномасштабного вторжения россии в Украину».

Впоследствии он сообщил о том, что Катерина нашлась. А вот Иван, который был морпехом и защищал Мариуполь, попал во вражеский плен. После долгожданного обмена и освобождения, парень так и не смог с ним встретиться.

«Когда увидел фотографии, я не узнал его. Не понял, что это мой кум и друг… Иван был очень худой, потерял половину веса. Я хотел встретиться с ним, но врачи запретили, ведь он был в тяжелом состоянии. Ему был нужен покой. Видно, что человек пережил пытки и издевательства… Синие пятна указывали, что его очень избивали и издевались», — говорит отец Николая.

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Не пропустите, какой будет первая встреча с крестными после долгой разлуки? Какое неожиданное признание мужчины ошеломит всех присутствующих? Удастся ли команде выполнить запрос на поиск самого Ивана? Смотрите в это воскресенье, 4 июня, в 21:00 на СТБ.

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

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