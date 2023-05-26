ДНК. Свої 2 сезон: історія 13 випуску від 28.05.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 13: найбільш заплутана історія сезону та 5 тестів ДНК

У 13 випуску проєкту «ДНК. Свої» ведуча Тетяна Висоцька відкриє кілька конвертів із тестом ДНК, а все заради того, аби знайти хлопця, слід якого загубився в окупованому Мелітополі. Не пропустіть новий випуск вже цієї неділі, 28 травня, о 21:00 на СТБ.

Любов з Дніпропетровської області шукає свого названого сина — 29-річного Олександра. Каже, зв’язок із Сашком, якого виховувала змалечку, обірвався з перших днів війни. Тоді він перебував у Мелітополі. Тож Любов не виключає, що чоловік міг потрапити до ворожого полону, адже він воював у зоні АТО.

«Я звертаюся на проєкт з великою надією. Я нічого про нього не знаю. Хочу дуже його знайти і буду безмежно вдячна, якщо команда мені допоможе», — каже Любов.

Крім того, незадовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну, Олександр віднайшов свою біологічну матір. Тож одразу вирушив на знайомство з нею особисто. Деталі про цю історію Любові невідомі.

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Не пропустіть найбільш заплутану історію сезону, оповиту війною. Невже матір Олександра, на яку вийдуть пошуковці, дійсно знає, де його місце перебування. Хто цей загадковий хлопець, який представився не Сашком, а Сергієм під час знайомства з біологічною мамою? Які стосунки пов’язують загубленого Сашка із нашими колишніми учасницями з Дніпра та окупованої Волновахи? І чому, аби дійти до істини, команді довелося зробити аж 5 тестів ДНК?

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ.

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