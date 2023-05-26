ДНК. Свої 2 сезон: история 13 выпуска от 28.05.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 13: самая запутанная история сезона и 5 тестов ДНК

В 13 выпуске проекта «ДНК. Свої» ведущая Татьяна Высоцкая откроет несколько конвертов с тестом ДНК, а все ради того, чтобы найти парня, след которого потерялся в оккупированном Мелитополе. Не пропустите новый выпуск уже в это воскресенье, 28 мая, в 21:00 на СТБ.

Любовь из Днепропетровской области ищет своего названного сына – 29-летнего Александра. Говорит, связь с Сашей, которого воспитывала с детства, оборвалась с первых дней войны. Тогда он находился в Мелитополе. Любовь не исключает, что мужчина мог попасть во вражеский плен, ведь он воевал в зоне АТО.

«Я обращаюсь на проект с большой надеждой. Я ничего о нем не знаю. Хочу очень его найти и буду благодарна, если команда мне поможет», — говорит Любовь.

Кроме того, незадолго до полномасштабного вторжения россии в Украину, Александр нашел свою биологическую мать. И сразу отправился на знакомство с ней лично. Детали об этой истории Любви неизвестны.

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Не пропустите самую запутанную историю сезона, окутанную войной. Неужели мать Александра, на которую выйдут поисковики, действительно знает, где его место нахождения. Кто этот загадочный парень, представившийся не Сашей, а Сергеем во время знакомства с биологической мамой? Какие отношения связывают потерянного Сашу с нашими бывшими участницами из Днепра и оккупированной Волновахи? И почему, чтобы дойти до истины, команде пришлось сделать 5 тестов ДНК?

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ.

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