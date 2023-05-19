ДНК. Свої 2 сезон: історія 12 випуску від 21.05.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 12: історія про батьківську любов та батьківську зраду

Він не бачився з донькою більше року, адже дитину відмовилися вивозити з окупації його рідні батьки. Невже в студії тато нарешті обійме свою дівчину? Не пропустіть у 12 випуску неймовірну історію пошуку вже цієї неділі, 21 травня, о 21:00 на СТБ.

Щаслива родина військовослужбовців з Маріуполя — Ігор та Катерина — до початку повномасштабної війни виховували маленьку Анну-Марію. За рік справжнього пекла у російському полоні, Ігор втратив більше половини ваги. Та єдине, що надавало йому сил триматися і жити далі — попередня домовленість з його батьками. Адже чоловік одразу попросив вивезти Анну-Марію до Львова. Та коли чоловік звільнився з полону, був приголомшений. Виявляється найрідніші люди не тільки перейшли на бік окупанта, а й відмовляються віддавати донечку.

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На жаль, такі ситуації не поодинокі. На проєкт «ДНК. Свої» також звернулися 40-річна Олександра з Херсонщини та 42-річна Олена з Луганщини. Вони більше року не бачили доньок. Жінки кажуть, усі спроби повернути дітей на підконтрольну Україні територію опинился марними. Тож благають про допомогу команду проєкту.

Не пропустіть історія про батьківську любов та батьківську зраду. Якою буде зустріч Ігоря з близькими та дружиною, яка провела у полоні 8 місяців? Та хто обійме своє дитя у студії проєкту «ДНК. Свої»-2?

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: історія 12 випуску від 21.05.2023 12 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон - історія про батьківську любов та батьківську зраду! Не пропустіть 12 випуск ДНК. Свої 2 сезон від 21.05.2023

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ.

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