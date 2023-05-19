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ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 выпуск 12: история о родительской любви и родительском предательстве

19.05.2023

Он не виделся с дочерью больше года, ведь ребенка отказались вывозить из оккупации его родные родители. Неужели в студии папа наконец-то обнимет свою девочку? Не пропустите в 12 выпуске невероятную историю поиска уже в это воскресенье, 21 мая, в 21:00 на СТБ.

ДНК. Свої 2 сезон: история 12 выпуска от 21.05.2023

Счастливая семья военнослужащих из Мариуполя – Игорь и Екатерина – до начала полномасштабной войны воспитывали маленькую Анну-Марию. За год настоящего ада в русском плену, Игорь потерял больше половины веса. Но единственное, что придавало ему силы держаться и жить дальше — предварительная договоренность с его родителями. Ведь мужчина сразу попросил вывезти Анну-Марию во Львов. Но когда мужчина освободился из плена, был поражен. Оказывается, самые родные люди не только перешли на сторону оккупанта, но и отказываются отдавать дочь.

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К сожалению, такие ситуации не единичны. На проект «ДНК. Свої» также обратились 40-летняя Александра из Херсона и 42-летняя Елена из Луганщины. Они больше года не видели дочерей. Женщины говорят, все попытки вернуть детей на подконтрольную Украине территорию оказались тщетными. Поэтому молят о помощи команду проекта.

ДНК. Свої 2 сезон: история 12 выпуска от 21.05.2023

Не пропустите историю о родительской любви и родительской измене. Какая будет встреча Игоря с близкими и женой, которая провела в плену 8 месяцев? И кто обнимет своего ребенка в студии проекта «ДНК. Свої»-2?

ДНК. Свої 2 сезон: история 12 выпуска от 21.05.2023

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: история 12 выпуска от 21.05.2023

12 выпуск проекта ДНК. Свої 2 сезон – история о родительской любви и родительском предательстве. Не пропустите 12 выпуск ДНК. Свої 2 сезон от 21.05.2023

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ.

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