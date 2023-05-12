ДНК. Свої 2 сезон: історія 11 випуску від 14.05.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 11: герої звернуться до нас із Німеччини та Америки, аби знайти своїх

Вони з різних причин опинилися за кордоном. Але всі звернулися на проєкт «ДНК. Свої», аби команда відшукала в Україні їх рідних. Герої достукаються до нас із Німеччини та Америки.Тож не пропустіть у 11 випуску неймовірну історію пошуку вже цієї неділі, 14 травня, о 21:00 на СТБ.

Щодня на електронну пошту проєкту «ДНК. Свої» приходять десятки звернень. Багато людей виїхали з початком повномасштабного вторгнення за кордон і тепер шукають своїх, які залишилися на окупованих територіях або прифронтових зонах. Героїня випуску Наталя — двічі переселенка. Три роки тому вона з донькою переїхала з Вугледару до Києва. А після 24 лютого 2022 року — до німецького Франкфурту.

Жінка каже, що досі не відійшла ані від гучних вибухів, ані від відчуття загрози. В пам’яті назавжди закарбувалися слова 11-річної доньки Інни, вимовлені в одному з бомбосховищ: «Мама, ми помремо?».

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Та в 11 випуску вона завітає до студії проєкту «ДНК. Свої», аби відшукати свого 5-річного похресника Германа та його 11-річного братика Кирила. За словами Наталі, минулої весни батьків хлопчиків вбила фосфорна бомба. І попри всі спроби знайти дітей, все виявилося марним…

«Вони з дітьми ховалися у підвалі. І у той страшний день фосфорна бомба влучила саме туди. Батьки загинули одразу, а діти отримали опіки і травми», — згадує героїня.

Не пропустіть, якою буде зустріч Наталі та її доньки з близькими родичами? В якому стані команда знайде похресників? А також, хто звернеться з Америки на проєкт у пошуках родичів в Україні? І яким буде фінал цієї історії?

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: історія 11 випуску від 14.05.2023 11 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон - герої звернуться із Німеччини та Америки, аби знайти своїх! Не пропустіть 11 випуск ДНК. Свої 2 сезон від 14.05.2023

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ.

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