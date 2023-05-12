ДНК. Свої 2 сезон: история 11 выпуска от 14.05.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 11: герои обратятся к нам из Германии и Америки, чтобы найти своих

Они по разным причинам оказались за границей. Но все обратились на проект «ДНК. Свої», чтобы команда отыскала в Украине их родных. Герои достучатся до нас из Германии и Америки. Поэтому не пропустите в 11 выпуске невероятную историю поиска уже в это воскресенье, 14 мая, в 21:00 на СТБ.

Ежедневно на электронную почту проекта «ДНК. Свої» приходят десятки обращений. Многие выехали с началом полномасштабного вторжения за границу и теперь ищут своих, кто остался на оккупированных территориях или прифронтовых зонах. Героиня выпуска Наталья дважды переселенка. Три года назад она с дочерью переехала из Угледара в Киев. А после 24 февраля 2022 года — в немецкий Франкфурт.

Женщина говорит, что до сих пор не отошла ни от громких взрывов, ни от ощущения угрозы. В памяти навсегда запечатлелись слова 11-летней дочери Инны, произнесенные в одном из бомбоубежищ: «Мама, мы умрем?».

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В 11 выпуске она посетит студию проекта «ДНК. Свої», чтобы найти своего 5-летнего крестника Германа и его 11-летнего брата Кирилла. По словам Натальи, прошлой весной родителей мальчиков убила фосфорная бомба. И, несмотря на все попытки найти детей, все оказалось бесполезным…

«Они с детьми прятались в подвале. И в тот страшный день фосфорная бомба попала именно туда. Родители погибли сразу, а дети получили ожоги и травмы», — вспоминает героиня.

Не пропустите, какой будет встреча Наталии и ее дочери с близкими родственниками? В каком состоянии команда найдет крестников? А также, кто обратится из Америки на проект в поисках родственников в Украине? И каков будет финал этой истории?

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: история 11 выпуска от 14.05.2023 11 выпуск проекта ДНК. Свої 2 сезон – герои обратятся из Германии и Америки, чтобы найти своих. Не пропустите 11 выпуск ДНК. Свої 2 сезон от 14.05.2023

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ.

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