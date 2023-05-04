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ДНК. Свої

«ДНК. Свої»-2 випуск 10: пошуки своїх після розлуки в Маріуполі

04.05.2023

У Маріуполі росіяни взяли у полон пару закоханих. З того моменту їх розлучили, а вона не бачила коханого цілий рік. Весь цей час жінка живе з відчуттям невідомості та самотності, страху і переживання за чоловіка. Тільки віра в те, що він живий — дозволяє їй дихати далі. У снах бачить, як вони знову зустрінуться. Не пропустіть 10 випуск проєкту «ДНК. Свої»-2 вже цієї неділі, 7 травня, о 21:00 на СТБ.    

ДНК. Свої 2 сезон: історія 10 випуску від 07.05.2023

Тендітна Людмила провела у ворожому полоні майже рік. Та у 10 випуску вона вперше зустрінеться зі своїми близькими та донькою, в смерть якої окупанти змушували її повірити. Крім того, на програму звернеться 28-річна Оксана Литвиненко. Саме її рідний брат — Юрій — захищав з перших днів Маріуполь і є коханим Людмили. Про його долю нічого не відомо. Та сестра певна, що він живий! Аби дізнатися подробиці, Оксана благає розшукати кохану Юрка — Людмилу. Тож їх долі і пошуки сплітаються у студії проєкту. 

Більше на тему: Як підтримати людину: 12 фраз для підбадьорення у скрутну хвилину

ДНК. Свої 2 сезон: історія 10 випуску від 07.05.2023

Не пропустіть у 10 випуску «ДНК. Свої»-2, хто ще шукав на Людмилу, яка провела більше року у ворожому полоні? Якими таємницями оповиті стосунки Юрка та його сестри Оксани? Чому він ніколи не розповідав про неї? Чи зможуть сестра та кохана обійняти Юрія?

Video: ДНК. Свої 2 сезон: історія 10 випуску від 07.05.2023

10 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон - пошуки своїх після ворожого полону! Не пропустіть 10 випуск ДНК. Свої 2 сезон від 07.05.2023

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ. 

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