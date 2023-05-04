«ДНК. Свої»-2 выпуск 10: поиски своих после разлуки в Мариуполе

В Мариуполе россияне взяли в плен пару влюбленных. С того момента их разлучили, а она не видела любимого целый год. Все это время женщина живет с чувством неизвестности и одиночества, страха и переживания за мужчину. Только вера в то, что он жив, позволяет ей дышать дальше. В снах видит, как они снова встретятся. Не пропустите 10 выпуск проекта «ДНК. Свої»-2 уже в это воскресенье, 7 мая, в 21:00 на СТБ.

Хрупкая Людмила провела во вражеском плену почти год. Но в 10 выпуске она впервые встретится со своими близкими и дочерью, в смерть которой оккупанты заставляли ее поверить. Кроме того, на программу обратится 28-летняя Оксана. Именно ее родной брат — Юрий — защищал с первых дней Мариуполь и является возлюбленным Людмилы. О его судьбе ничего не известно. Но сестра уверена, что он жив! Чтобы узнать подробности, Оксана умоляет разыскать возлюбленную Юры — Людмилу. Так что их судьбы и поиски сплетаются в студии проекта.

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Не пропустите в 10 выпуске «ДНК. Свої»-2, кто еще искал Людмилу, которая провела больше года во вражеском плену? Какими тайнами окутаны отношения Юрия и его сестры Оксаны? Почему он никогда не рассказывал о ней? Смогут ли сестра и возлюбленная обнять Юрия?

Video: ДНК. Свої 2 сезон: история 10 выпуска от 07.05.2023 10 выпуск проекта ДНК. Свої 2 сезон – поиски своих после вражеского плена. Не пропустите 10 выпуск ДНК. Свої 2 сезон от 07.05.2023

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Смотрите каждое воскресенье в 21:00 на СТБ.

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