ДНК. Свої 2 сезон: історія 9 випуску від 30.04.2023

«ДНК. Свої»-2 випуск 9: порятунок сина з рашистського концтабору

Під тиском окупації вони відправили сина до дитячого табору на два тижні. А натомість чекали його з концтабору більше півроку. Чи вдасться батькам повернути дитину додому? Дивіться історію порятунку у 9 випуску «ДНК. Свої»-2 30 квітня о 21:00 на СТБ.

45-річний Віталій Верташ з Берислава Херсонської області разом із дружиною і чотирма неповнолітніми дітьми прожив в окупації цілих 9 місяців. Аж поки у листопаді 2022 року місто не було звільнено.

«Не було чого їсти. Перший час я молов пшеницю, пересіював і робив з неї кашу. Замість хліба діставали консерви і додавали в кашу… Під час окупації ми отримали таку психологічну травму, що навіть не те що не могли виїхати з міста, ми не могли вийти з дому. Адже росіяни могли просто розстріляти на вулиці», — розповідає Віталій.

Та найстрашніше сталося у серпні, коли під тиском окупаційної влади, 16-річний син Віталій вирушив нібито на оздоровлення до Криму, а потрапив у справжній концтабір, звідки досі не повернувся.

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Усі спроби повернути дитину додому виявилися марними. Більш за все Віталій мріє, аби воз’єднатися з родиною і витягнути з лап ворога сина.

«Я продав телефон, аби допомогти моїх дружині виїхати. Проте сам залишився без зв’язку. Тривалий час не було і зв’язку через відсутність світла. Наразі я не знаю про свою сім’ю нічого, не знаю, чи живий мій син», — зізнається чоловік.

Як так сталося, що родина Верташ потрапила на гачок ворога? Якою буде зустріч Віталія з дружиною? Та невже у студії проєкту «ДНК. Свої» чоловік обійме сина, якого окупанти утримували за колючим дротом довгих 7 місяців?

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: історія 9 випуску від 30.04.2023 9 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон - порятунок сина з рашистського концтабору! Не пропустіть 9 випуск ДНК. Свої 2 сезон від 30.04.2023

Дивіться щонеділі о 21:00 на СТБ.

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