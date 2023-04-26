ДНК. Свої 2 сезон: история 9 выпуска от 30.04.2023

«ДНК. Свої»-2 выпуск 9: спасение сына из рашистского концлагеря

Под давлением оккупации они отправили сына в детский лагерь на две недели. А ждут его из концлагеря уже больше полугода. Удастся ли родителям вернуть ребенка домой? Смотрите историю спасения в 9 выпуске «ДНК. Свої»-2 30 апреля в 21:00 на СТБ.

45-летний Виталий Верташ из Берислава Херсонской области вместе с супругой и четырьмя несовершеннолетними детьми прожил в оккупации целых 9 месяцев. Пока в ноябре 2022 года город не был освобожден.

«Нечего было есть. Первое время я молол пшеницу, пересеивал и делал из нее кашу. Вместо хлеба доставали консервы и добавляли в кашу… Во время оккупации мы получили такую психологическую травму, что даже не то что не могли уехать из города, мы не могли выйти из дома. Ведь россияне могли просто расстрелять на улице», – рассказывает Виталий.

Но самое страшное произошло в августе, когда под давлением оккупационных властей, 16-летний сын Виталий отправился якобы на оздоровление в Крым, а попал в настоящий концлагерь, откуда до сих пор не вернулся.

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Все попытки вернуть ребенка домой оказались тщетными. Больше всего Виталий мечтает, воссоединиться с семьей и вытащить из лап врага сына.

«Я продал телефон, чтобы помочь моей жене уехать. Однако сам остался без связи. Долгое время не было сети и из-за отсутствия света. До сих пор я не знаю о своей семье ничего, не знаю, жив ли мой сын», — признается мужчина.

Как случилось, что семья Верташ попала на крючок врага? Какой будет встреча Виталия с супругой? И неужели в студии проекта «ДНК. Свої» мужчина обнимет сына, которого оккупанты удерживали за колючей проволокой долгих 7 месяцев?

Напомним, «ДНК. Свої» — проект собственного производства телеканала СТБ, создаваемый мощной командой «Таємниці ДНК». Еженедельно «ДНК. Свої» проводят резонансные поиски, чтобы помочь украинцам найти родных, с которыми была потеряна связь в результате российского террора.

Съемки проекта будут продолжаться весной. Если вы ищете родных, с которыми потеряли связь из-за полномасштабной войны, — пишите на почту dnk@slm.ua или звоните по номерам горячей линии: +38(067)690–56–69, +38(067)690– 56–91.

Ведущая – Татьяна Высоцкая.

Производство — Starlight Production.

Руководитель проекта — Юлия Поборуева, директор творческой студии — Виктория Вишнякова.

Video: ДНК. Свої 2 сезон: история 9 выпуска от 30.04.2023 9 выпуск проекта ДНК. Свої 2 сезон – спасение сына из рашистского концлагеря. Не пропустите 9 выпуск ДНК. Свої 2 сезон от 30.04.2023

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