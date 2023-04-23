«ДНК. Свої»-2 випуск 8: крик по допомогу з-під обстрілів

Її 19-річний брат зник у місті Часів Яр. Більше місяця вона не має з ним зв’язку. До пошуків приєдналися всі знайомі. Проте жодних звісток і досі немає. Тож команда проєкту «ДНК. Свої» відправиться на лінію фронту, аби знайти бодай якусь зачіпку. У 8 випуску проєкту «ДНК. Свої»-2 ви побачите історію про пошук і порятунок рідних. Не пропустіть 8 випуску від 23.04.2023 «ДНК. Свої» на СТБ!

18-річна Єлизавета Челпанова з Покровського району Донецької області. Тривалий час мешкає у центрі переселенців на Волині. З тремтінням у голосі Ліза розповідає: дві неповнолітні сестрички з батьками досі перебувають в рідній Муравці, бо дорослі не готові до евакуації.

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Та найбільше у Лізи болить за її старшого брата, який змалечку проживав з бабусею та дідусем в сусідньому містечку Часовому Яру, де наразі дуже небезпечно. Дівчина каже, що місяць тому зв’язок з хлопцем, який не міг залишити стареньких, обірвався.

Сестра звернулася на проєкт «ДНК. Свої», аби ми розшукали брата і допомогли з евакуацією.

Також на проєкт звернулася 17-річна Анна Васильєва з села Міньківка Донецької області. За останні два роки вона поховала маму та сестричку. Тепер боїться втратити 11-річного братика, який знаходиться у рідному містечку з батьком. З надією врятувати брата, дівчина написала листа на программу «ДНК. Свої». Анна благає евакуювати брата на Полтавщину, де вона наразі знаходиться.

Не пропустіть історію дітей, які рятують своїх!

Video: ДНК. Свої 2 сезон: історія 8 випуску від 23.04.2023 8 випуск проєкту ДНК. Свої 2 сезон - історія дітей, які рятують своїх! Не пропустіть 8 випуск ДНК. Свої 2 сезон від 23.04.2023

Нагадаємо, «ДНК. Свої» — проєкт власного виробництва телеканалу СТБ, який створює потужна команда «Таємниць ДНК». Щотижня «ДНК. Свої» проводять резонансні пошуки, щоб допомогти українцям знайти рідних, з якими було втрачено зв‘язок внаслідок російського терору.

Зйомки проєкту триватимуть протягом весни. Якщо ви також шукаєте рідних, з якими втратили зв’язок через повномасштабну війну, — пишіть на пошту dnk@slm.ua або телефонуйте за номерами гарячої лінії: +38(067)690–56–69, +38(067)690–56–91.

Ведуча — Тетяна Висоцька.

Виробництво — Starlight Production.

Керівниця проєкту — Юлія Поборуєва, директорка творчої студії — Вікторія Вишнякова.

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